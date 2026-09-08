Martes, 8 de septiembre de 2026

Río de Janeiro (Brasil). El Fluminense, invicto desde la llegada de su nuevo entrenador y sin el sancionado Agustín Canobbio, recibe este martes en el estadio Maracaná de Río de Janeiro al Atlético Platense argentino de Martín Palermo, que pisa por primera vez los cuartos de final de la Copa Libertadores.

. Además, previas de los partidos Palmeiras (BRA)-Liga de Quito (ECU) y Estudiantes de La Plata (ARG)-Corinthians (BRA), que se juegan el miércoles.

Buenos Aires. El Boca Juniors argentino recibe este martes al São Paulo brasileño en un choque de dos de los 'grandes' del continente por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, trofeo en el que se enfrentarán por primera vez a pesar del extenso historial de encuentros entre ambos equipos.

Bogotá. El Independiente Santa Fe confía en el veterano delantero Hugo Rodallega para empezar con el pie derecho la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana ante el Vasco da Gama, que apunta a clasificar a semifinales tras 15 años de ausencia.

. Además, previa del partido Santos (BRA)-Atlético Mineiro (BRA), que se juega el miércoles.

Berlín. La selección de Alemania juega contra la de Corea del Sur y la de Hungría se enfrenta a la de Japón este martes en los dos primeros partidos de la fase de acceso a los cuartos de final del Mundial femenino de baloncesto, que se disputa en Berlín. Información de Julia López e Ivone Palenzuela.

Nueva York. Carlos Alcaraz, dos veces campeón, defensor del título y segundo cabeza de serie, se enfrenta este martes al estadounidense Ben Shelton, y el también norteamericano Frances Tiafoe se cruza con su compatriota Alex Michelsen en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, en Nueva York.

. En la misma fase del cuadro femenino, la número uno mundial, la bielorrusa Aryna Sabalenka, juega contra la checa Linda Noskova, y se enfrentan entre sí las estadounidenses Jessica Pegula y Emma Navarro.

Palos de la Frontera (Huelva). Tras la jornada de descanso del lunes, La Vuelta ciclista a España inicia este martes su última semana con un recorrido de 181,1 kilómetros entre Cortegana y Palos de la Frontera, en la provincia de Huelva, con un trazado propicio para un final en el que los esprinters se disputen la victoria. Información de Carlos de Torres.

- La Paz. Bolivia acudirá a los XIII Juegos Suramericanos de Santa Fe con la esperanza de lograr podios sobre todo en el ráquetbol, el deporte estrella del país andino que volvió a ser parte del certamen tras no ser incluido en la edición de 2022. Por Gina Baldivieso Manrique

- Montevideo. Los remeros Felipe Klüver y Bruno Cetraro, ganadores de un diploma olímpico, encabezarán la lista de 338 deportistas que representarán desde el 12 de septiembre a Uruguay en los Juegos Suramericanos de Santa Fe. Por Santiago Carbone

Redacción Deportes. La NFL levanta el telón de su temporada 2026 con los Seattle Seahawks como defensores del título y una amplia lista de pretendientes, con el regreso de Patrick Mahomes al frente de unos Kansas City Chiefs hambrientos de revancha, con Lamar Jackson y Josh Allen en busca de su anhelada corona y unos Los Ángeles Rams potenciados con la llegada de Myles Garrett y el regreso del legendario Aaron Donald. Por Andrea Montolivo.

- Mundial femenino, en Alemania (FOTO). Acceso a cuartos de final: Hungría-Japón (15.45 GMT) y Alemania-Corea del Sur (18.45 GMT). Información de Julia López e Ivone Palenzuela.

- La Vuelta a España (hasta 13). 16ª etapa. Cortegana-La Rábida Palos de la Frontera, de 181,1 kilómetros. Información de Carlos de Torres. (FOTO)

- Liga de Campeones. 1ª jornada (FOTO): AEK Atenas-LASK y Brujas-Aston Villa (16.45 GMT) y Borussia Dortmund-Villarreal, Oporto-Manchester City, Lille-Betis y Real Madrid-Inter Milán (19.00 GMT)

. Previas de los partidos Barcelona-Feyenoord y Liverpool-Atlético de Madrid

- Mundial femenino sub-20, en Polonia: Benín-Argentina (13.00 GMT), Brasil-Canadá (13.00 GMT), Polonia-México (16.00 GMT).

- Copa Libertadores. Cuartos de final, ida (FOTO): Fluminense (BRA)-Platense (ARG), en Río de Janeiro.

. Previas del partido Palmeiras (BRA)-Liga de Quito (ECU) y Estudiantes de La Plata (ARG)-Corinthians (BRA).

- Copa Sudamericana. Cuartos de final, ida (FOTO): Independiente Santa Fe (COL)-Vasco da Gama (BRA) y Boca Juniors (ARG)-Sao Paulo (BRA).

. Previa del partido Santos (BRA)-Atlético Mineiro (BRA).

- Copa Centroamericana de la CONCACAF. Previas de los partidos de ida de cuartos de final Saprissa (CRC)-Cartaginés (CRC) y Motagua (HON)-Alianza (ESA).

- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Serie previa de la NFL 2026/2027. La NFL levanta el telón de su temporada 2026 con los Seattle Seahawks como defensores del título y una amplia lista de aspirantes. Por Andrea Montolivo.

- Bolivia acudirá a los XIII Juegos Suramericanos de Santa Fe con la esperanza de lograr podios sobre todo en el ráquetbol, el deporte estrella del país andino que volvió a ser parte del certamen tras no ser incluido en la edición de 2022. Por Gina Baldivieso Manrique

- Los remeros Felipe Klüver y Bruno Cetraro, ganadores de un diploma olímpico, encabezarán la lista de 338 deportistas que representarán desde el 12 de septiembre a Uruguay en los Juegos Suramericanos de Santa Fe (Argentina). Por Santiago Carbone (foto)

- Abierto de Estados Unidos, en Nueva York (hasta 13). (FOTO)

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Redacción EFE Deportes