Brennan:"Ganar 5 etapas es una locura"

"Esta mañana hablamos del esprint de Sevilla en la Vuelta 2024 y de lo que salió mal para Wout van Aert, que fue segundo aquel día. No queríamos que eso se repitiera. Queríamos cruzar la meta en primer lugar y lo conseguimos, y él estuvo a mi lado todo el rato. Fue fantástico verlo y estoy muy agradecido por el apoyo. Es fantástico ganar aquí", explicó Brennan en meta.

Cinco triunfos para el corredor de Darlington y 2 de Van Aert ponen al Visma en la hoja de récords de la escuadra. La vuelta grande más próspera de su historia.

"Ya son siete victorias. Es la mayor cantidad de victorias que hemos logrado como equipo en una gran vuelta. Cinco victorias de etapa es una locura. ¡Y ni siquiera hemos llegado a la etapa 21! Es increíble", comentó.

Brennan se mostró agradecido al trabajo de la escuadra durante la etapa. Primero para controlar la escapada y al final para colocarlo en la mejor situación posible para lanzar el esprint.

"Siento que yo solo hago la parte fácil; mis compañeros trabajan duro todo el día. Les estaré eternamente agradecido por ello", concluyó.