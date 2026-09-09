Juan Pablo Feliú es el nuevo coach de Olimpia Kings

Olimpia Kings tiene nueva dirección técnica, tras la dimisión de Javier Martínez, el entrenador argentino Juan Pablo Feliú (53 años) asume el liderato del cuerpo técnico del conjunto franjeado, que ahora marcha como escolta del Deportivo San José en el Torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol LNB 2026, a pocos días de incursionar también en la Liga Sudamericana.

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Tras la gran victoria de los Kings frente a Colonias Gold, el coach Javier Martínez recibió el “gracias por todo profesor” por parte del Club Olimpia.

Mientras Japo Martínez cortó la gran racha de San José, que había ganado 8 cetros al hilo, los Kings fueron los dueños del Apertura y Clausura 2025.

El “Enano” Feliú retorna al club por tercera vez, con la gloriosa entrada del 2016, cortando una sequía de 22 años para alzarse con el Clausura.

Sumó 5 cetros en ese entonces, ganando luego el Absoluto 2016, Apertura y Clausura 2017, y, Apertura 2018.

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Había retornado en 2019, dejando la dirección técnica en 2022, hasta su “nuevo” contrato con los franjeados, dejando la asistencia técnica del San José, ayudando a Daniel Cano.

El cuerpo técnico está compuesto por:

Coach: Juan Pablo Feliú

Asistente Técnico 1: Edison Ortiz

Asistente Técnico 2: Augusto Meneses

Preparador Físico: Fernando Cal

Kinesiología: Gustavo Pistilli

Fisioterapeuta: Elizabeth Aguilera

El nuevo cuerpo técnico debutará frente a Félix Pérez Cardozo, este jueves, en el Complejo Urbano COP, desde las 20:00.

Liga Sudamericana de Clubes

El próximo compromiso internacional de los Kings será del viernes 2 al domingo 4 de octubre próximo, con localía del Independiente Deportivo Social Club de la ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba, Argentina.

Los Kings componen el Grupo A de la LSB, junto al anfitrión Independiente de Oliva, Mogi Basquete de São Paulo (BRA) e Importadora Alvarado de Ambato (ECU).