San José derrota a Amambay y sigue imparable en la vanguardia del Clausura

El lunes y martes se completó la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol LNB 2026, con la disputa de los cuatro partidos. San José, el campeón del Apertura, sigue puntero e invicto en el certamen, permaneciendo solitario en la vanguardia luego de imponerse a las Águilas del Norte, en el “León Coundou”.

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San José derrotó con facilidad a Amambay, por 90-71, con parciales de 26-21, 18-10, 24-25, 22-15, en el juego que cerró la novena fecha del Clausura, este martes.

En otros juegos del lunes, Olimpia Kings derrotó con lo justo a Colonias Gold, por el marcador de 70-67, con parciales de 20-19, 10-20, 21-6, 19-22.

San Alfonzo de Minga Guazú se puso las pilas e hizo sudar a Félix Pérez Cardozo, pero perdió por un doble, 92-94 frente a los rojos. Los parciales fueron de 30-17, 24-28, 14-27, 24-22.

Capiatá Bulls llevó a la ciudad aledaña a Deportivo Campoalto, y le peleó a los estudiantes, pero cayó por 87-98, con estos parciales: 16-28, 20-31, 29-20, 22-19.

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* Gold vs. San José. El partidazo de la décima fecha será el enfrentamiento entre Colonias Gold y Deportivo San José, el viernes, para cerrar esta ronda del Clausura.

El salto inicial se producirá a las 21:15, en el estadio Ka’a Poty de Obligado, la casa de los colonos.

Los otros tres partidos se disputarán el jueves:

19:30 Deportivo Amambay vs. Capiatá Bulls, en el estadio de la Federación de Básquetbol de Amambay, en Pedro Juan Caballero;

20:00 Félix Pérez Cardozo vs. Olimpia Kings, en el polideportivo Urbano COP;

20:30 Deportivo Campoalto vs. San Alfonzo, en el polideportivo del Comando Logístico.

* Puntuaciones. La tabla de posiciones se encuentra así:

Deportivo San José 18 puntos

Colonias Gold 16 puntos

Olimpia Kings 16 puntos

Félix Pérez Cardozo 12 puntos (*)

Deportivo Campoalto 12 puntos

Deportivo Amambay 11 puntos (*)

San Alfonzo 11 puntos

Capiatá Bulls 9 puntos

(*) Deportivo Amambay y Félix Pérez Cardozo deben regularizar el juego suspendido.