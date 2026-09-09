Paraguay se pone como meta 37 medallas en los Juegos Suramericanos de Santa Fe

"Unas 37 medallas podrían ser números bastante reales", dijo durante una conversación con EFE la directora deportiva del Comité Olímpico Paraguayo (COP), la atleta retirada Rocío Rivarola.

"Nosotros, claramente, no vamos a poder igualar esas 48 medallas que tuvimos en Asunción 2022, pero la idea es acercarnos lo más posible", agregó.

El equipo guaraní cifra sus esperanzas en disciplinas como remo, esgrima, balonmano, pádel o fútbol, que han dado "buenos resultados" al país en los últimos años.

Asimismo, la delegación tiene esperanzas de subir al podio en voleibol de playa y algunas modalidades del atletismo.

"Confiamos en que podremos replicar esos buenos resultados", continuó Rivarola.

La delegación paraguaya llegará a Santa Fe con 343 atletas, un número considerablemente inferior a los 574 deportistas que defendieron sus colores como anfitrión en los juegos de hace 4 años.

Estos participarán en 32 de los 43 deportes que se disputarán en estos Juegos Suramericanos, que abren el calendario olímpico en la región latinoamericana.

Rivarola explicó que la reducción del número de atletas se debe a la ausencia de algunas pruebas, como el baloncesto 3x3 o el fútbol de playa, en las que hace 4 años el país sumó preseas.

Esto, y la falta de deportistas para disciplinas como béisbol, softbol, pelota vasca y gimnasia artística explican la menor previsión de medallas con respecto a 2022, añadió la directiva.

"Son modalidades que no tenemos muy desarrolladas", apuntó.

Paraguay también aprovechará estos juegos para hacer un censo de talentos de cara a los Juegos Panamericanos de 2031, en los que Asunción se estrenará como sede.

"Tenemos que empezar a medir nuestra reserva deportiva, entonces, en varias modalidades, llevaremos atletas jóvenes que queremos empezar a medir en el plano internacional para poder empezar a proyectar con ellos en el año 2031", indicó Rivarola.