Pynandi con debut agridulce en la Liga Evolución Zona Sur, en Santa Cruz

Los Pynandi Sub 20 y Mayores obtuvieron dispares resultados en el debut que tuvieron contra Chila por la Liga Evolución de Fútbol Playa Zona Sur, que se inició en Bolivia, este miércoles.

Los Pynandi juveniles no pudieron contra la difícil selección trasandina en la arena boliviana, perdiendo 5-3 abriendo la serie de partidos inaugurales.

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A continuación, los Mayores igualaron contra los trasandinos en tiempo normal 5-5.

En los 10 minutos adicionales, los paraguayos encajaron 2 goles, para el 7-5 provisorio, y luego descontaron los chilenos, quedando el marcador definitivo de 7-6, consiguiendo los 2 primeros puntos en el torneo.

En el segundo compromiso, los albirrojos tendrán enfrente a la selección de Argentina, en la tarde del viernes, ya que este jueves tienen fecha libre

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El sábado, el rival será Uruguay, mientras que el domingo jugará contra la selección anfitriona, Bolivia.

El certamen se desarrolla en el Complejo “Villa Olímpica Abraham Telchi”, de la cruceña ciudad boliviana.

Los demás componentes del Cono Sur disputan la LEFP Zona Norte: Brasil, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela.