Los Pynandi salen a otro desafío en la Liga Evolución

Los dirigidos por Joaquín Molas ya están listos para el estreno en el certamen que se desarrollará en la Villa Olímpica Abraham Telchi, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

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Paraguay tendrá como primer rival a Chile, este miércoles 9 de septiembre. El duelo de la categoría Sub 20 está marcado para las 16:00, mientras que el compromiso de la categoría Absoluta se disputará desde las 18:00.

La Albirroja tendrá fecha libre en la segunda jornada y volverá a la acción el viernes 11, frente a Argentina. La Sub 20 jugará a las 20:00 y la Absoluta lo hará desde las 22:00.

El calendario continuará el sábado 12 con el enfrentamiento ante Uruguay, con los partidos previstos para las 16:00 y 18:00, respectivamente.

Finalmente, Paraguay cerrará su participación ante el anfitrión Bolivia, el domingo 13 de septiembre. La Sub 20 jugará a las 20:00 y la Absoluta a las 22:00.

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Todos los partidos de la competencia podrán seguirse en directo a través del canal de YouTube de la CONMEBOL.