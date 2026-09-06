Partidazos por la novena fecha del Clausura: Kings-Gold y San José-Amambay

Olimpia Kings jugará este lunes contra Colonias Gold en el polideportivo de las Fuerzas Armadas, en pelea por los escoltas del puntero San José, por el torneo Clausura de la LNB 2026.

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El juego se anuncia para las 20:00, y los colonos intentarán doblegar a los franjeados, como lo hicieron en la primera rueda.

Otro de los partidos de la fecha lo protagonizarán San Alfonzo de Minga Guazú contra Félix Pérez Cardozo en el Comando Logístico, desde las 20:30.

En el mismo horario, Capiatá Bulls recibirá a Deportivo Campoalto en el polideportivo de la cooperativa de la ciudad.

El martes se completará la fecha con el prometedor partido entre Deportivo San José y Deportivo Amambay, en el polideportivo del León Coundou, desde las 20:00.

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* Tabla de posiciones. Cumplida la primera fecha de revanchas del Clausura, las posiciones están así:

1° Deportivo San José 16 puntos (+160)

2° Colonias Gold 15 puntos (+149)

3° Olimpia Kings 14 puntos (+102)

4° Deportivo Amambay 10 puntos (+70)

5° Félix Pérez Cardozo* 10 puntos (-59)

6° San Alfonzo* 10 puntos (-90)

7° Deportivo Campoalto 10 puntos (-102)

8° Capiatá Bulls 8 puntos (-230)

(*) Está pendiente un juego entre ambos.