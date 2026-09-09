San José repudia la conducta de Juan Pablo Feliú, flamante coach de los Kings

La Comisión Directiva del San José publicó en sus redes un Comunicado Oficial luego de la repentina salida del coach Juan Pablo Feliú del plantel “santo” de baloncesto, pues el profesor estaba como asistente técnico del entrenador Daniel Cano.

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Mientras los Kings recibieron con bombos y platillos a Feliú, quien ya le dio desde el banco de la conducción técnica varios títulos a los franjeados, pero su archirrival en el básquetbol, San José refirió en su comunicado que Feliú “decidió abandonar al equipo en plena temporada, sin comunicación previa ni explicación formal, para incorporarse inmediatamente a nuestro tradicional rival”.

Sigue diciendo la misiva que “el técnico actuó de forma oculta y a espaldas de la institución, que había depositado en él su confianza, demostrando una actitud que calificamos de desleal, oportunista y tránsfuga, incompatible con los principios éticos y deportivos que deben regir toda relación profesional”.

El entrenador de los Kings, hasta la novena fecha pasada, de este lunes, Javier Martínez dejó al club que nuevamente, por tercera vez, pone las fichas en el “Enano” Feliú.

San José cortó la racha Kings del 2025, que había conquistado los dos torneos. El cuadro albiceleste tenía una racha de ocho títulos consecutivos, hasta la temporada 2024, recuperando el trono en el Apertura 2026.