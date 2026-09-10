Paraguay, listo para la serie de la Copa Davis contra Perú

El Jockey Club del Perú, ubicado en la capital del país, Lima, albergará la serie del Grupo Mundial I de la Copa Davis entre el seleccionado incaico y Paraguay, el viernes 18 y el sábado 19 del presente mes.

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La Asociación Paraguaya de Tenis promovió una conferencia de prensa para presentar a los componentes del equipo nacional, capitaneado por Paulo Sergio Carvallo.

El cuarteto de tenistas que representará a nuestro país lo integran el estelar Adolfo Daniel Vallejo, ubicado en el puesto 60 de la clasificación mundial, Martín Vergara, Hernando Escurra y Álvaro Frutos.

De igual forma, el capitán peruano Luis Horna presentó a los componentes de su elenco, que son el ascendente Ignacio Buse, 30º colocado en la ATP, Gonzalo Bueno, Juan Pablo Varillas, Alexander Merino y Arklon Huertas del Pino.

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El ganador accederá a las clasificatorias de la Copa Davis 2027. El historial marca cinco enfrentamientos entre Perú y Paraguay (todos sobre polvo de ladrillo), con cuatro triunfos de los incaicos.

“La serie es súper pareja. Creo que tanto el crecimiento tenístico del equipo peruano como lo que está haciendo Paraguay, liderado por Daniel Vallejo, hace que entendamos que el fin de semana va a tener partidos que se van a definir por detalles”, expresó Luis Horna.

Los componentes del plantel paraguayo se mostraron optimistas, con el compromiso de dejarlo todo para sacar adelante la eliminatoria. El máximo exponente del tenis paraguayo en la actualidad es Dani Vallejo, quien necesita del respaldo de sus compañeros para ganar.

Serán dos intensas jornadas. En el primer día se registrarán dos enfrentamientos en singles, generalmente el tenista 1 de un país contra el 2 del oponente y viceversa, mientras que el segundo arranca con el duelo en dobles, más otros dos choques individuales.