Tenis
08 de septiembre de 2026 a la - 18:33

Paraguay se mide a Perú por el Grupo Mundial I de la Copa Davis

La mejor raqueta de nuestro país, Adolfo Daniel Vallejo (22 años), encabeza al Team Paraguay para la Copa Davis.
La mejor raqueta de nuestro país, Adolfo Daniel Vallejo (22 años), encabeza al Team Paraguay para la Copa Davis.Olga Fedorova

La selección paraguaya de tenis enfrentará a Perú el 18 y 19 de septiembre en Lima, por una serie del Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026. El ganador obtendrá el pasaje directo a los Qualifiers de la Copa Davis 2027.

Por ABC Color

La Asociación Paraguaya de Tenis (APT) confirmó los detalles de la serie que protagonizarán Paraguay y Perú por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026. La eliminatoria se disputará los viernes 18 y sábado 19 de setiembre en el Jockey Club del Perú, en la ciudad de Lima.

Lea más: Básquet: Zhang Ziyu, muralla china de 2,23 metros enamorada del crochet

El equipo paraguayo estará encabezado por Daniel Vallejo, actual referente del tenis nacional, y lo completarán Martín Vergara, Hernando Escurra y Álvaro Frutos.

El cuerpo técnico estará integrado por Paulo Carvallo, capitán del seleccionado, y Gustavo Ramírez, segundo capitán.

La delegación paraguaya viajará rumbo a la capital peruana el domingo 13 de setiembre, para iniciar los trabajos previos a la serie.

Antes del viaje, la APT realizará la presentación oficial del equipo en una conferencia de prensa prevista para el jueves 10 de setiembre, a las 12:30, en las instalaciones de la asociación.

En juego, el boleto a los Qualifiers

La serie ante Perú adquiere especial relevancia para el tenis paraguayo, ya que el equipo que resulte ganador asegurará su clasificación directa a los Qualifiers de la Copa Davis 2027, instancia que reúne a las selecciones que buscan acceder a las fases decisivas de la tradicional competencia por equipos.

Paraguay buscará dar un nuevo paso en su proceso de crecimiento internacional y conseguir en Lima una victoria que le permita mantenerse entre los principales seleccionados de la región.