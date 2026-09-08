Paraguay se mide a Perú por el Grupo Mundial I de la Copa Davis

La Asociación Paraguaya de Tenis (APT) confirmó los detalles de la serie que protagonizarán Paraguay y Perú por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026. La eliminatoria se disputará los viernes 18 y sábado 19 de setiembre en el Jockey Club del Perú, en la ciudad de Lima.

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El equipo paraguayo estará encabezado por Daniel Vallejo, actual referente del tenis nacional, y lo completarán Martín Vergara, Hernando Escurra y Álvaro Frutos.

El cuerpo técnico estará integrado por Paulo Carvallo, capitán del seleccionado, y Gustavo Ramírez, segundo capitán.

La delegación paraguaya viajará rumbo a la capital peruana el domingo 13 de setiembre, para iniciar los trabajos previos a la serie.

Antes del viaje, la APT realizará la presentación oficial del equipo en una conferencia de prensa prevista para el jueves 10 de setiembre, a las 12:30, en las instalaciones de la asociación.

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En juego, el boleto a los Qualifiers

La serie ante Perú adquiere especial relevancia para el tenis paraguayo, ya que el equipo que resulte ganador asegurará su clasificación directa a los Qualifiers de la Copa Davis 2027, instancia que reúne a las selecciones que buscan acceder a las fases decisivas de la tradicional competencia por equipos.

Paraguay buscará dar un nuevo paso en su proceso de crecimiento internacional y conseguir en Lima una victoria que le permita mantenerse entre los principales seleccionados de la región.