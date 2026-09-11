Padre del presunto asesino de Aramburu: "No apruebo lo que hizo, pero siempre lo apoyaré"

En el quinto día de este mediático juicio, Denis Le Priol aprovechó su testimonio ante el Tribunal de Lo Criminal de París para "pedir disculpas en nombre de la familia Le Priol a la familia Aramburu" y negó que el principal acusado sea "racista", a pesar de los vínculos que tenía con grupúsculos de ultraderecha.

Loïk Le Priol, acusado de asesinato, y su amigo Romain Bouvier, por intento de asesinato, se arriesgan la cadena perpetua al haber vaciado los cargadores de sus armas cuando dispararon contra el exjugador de rugby argentino (42 años), en la madrugada del 19 de marzo de 2022, tras una banal disputa en una noche regada por el alcohol.

Denis Le Priol recordó que su hijo estuvo impregnado de la camaradería de los 'boys scouts' y evocó el pasado militar de la familia.

"Yo hice el servicio militar en los paracaidistas. Mis dos abuelos recibieron la Legión de Honor por su participación en la guerra de 1914. Él se fue al ejército lleno de entusiasmo, para servir a su país", contó.

Denis Le Priol explicó que las misiones en el extranjero (Yibuti y el Sahel) que llevó a cabo Loik como miembro del comando de la Marina francesa lo transformaron.

"Loik regresó: ya no era el mismo. La guerra lo transformó", anotó su padre, quien refutó que su hijo sea racista.

"¿Loik racista? Me extrañaría. Siempre hemos sido muy abiertos con los demás. Fuimos a África a abrir pozos. Soy fan de los Jeep. Es el símbolo de la libertad, la liberación, el fin del nazismo. Le regalé uno a cada uno de mis hijos por sus 18 años", aseveró.

El progenitor visita una vez al mes a su hijo en la prisión. "Me contó su versión de los hechos. La verdadera. Que fue agredido, que se defendió (...) Soy cristiano. No tenemos derecho a quitar la vida en una acera. Lo que hizo es asunto suyo", señaló.

Antes del testimonio del padre del presunto asesino, fue el turno de la comparecencia de un perito balístico. Este desmontó parte del argumento de la defensa, que asegura que Le Priol y Bouvier dispararon para defenderse ante la supuesta actitud hostil de Aramburu.

"Los dos proyectiles hallados en el cuerpo del señor Aramburu fueron disparados directamente hacia la víctima, no rebotaron en el suelo (...) Se puede descartar que el disparo haya sido dirigido hacia el suelo", expuso el experto.

Asimismo, algunas comparaciones balísticas permitieron demostrar que los proyectiles habían sido disparados por las armas. "La coincidencia es del 100 % con el Colt", utilizado por Loïk Le Priol", afirmó.