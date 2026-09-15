Paraná Country Club, bicampeón Absoluto en Interclubes de menores de golf

Con uno de los mejores grupos de participantes, con cantidad y cualidad, el Paraná Country Club se lució llevándose el cetro de bicampeón Absoluto del Interclubes de Menores de Golf que tuvo lugar en el Agua Vista de Encarnación.

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El evento se desarrolló al Sur del país el fin de semana pasado, en las categorías Novicios y APG, con tres copas en juego, y las tres fueron llevadas al Este del país, a las vitrinas del Paraná Country Club.

Ya en la edición 2025 de este torneo, los golfistas del club de Hernandarias brillaron para dejar ondeando la bandera en lo mas alto del podio.

Entre las instituciones participantes se contó al Yacht y Golf Club Paraguayo, Club Centenario, Asunción Golf Club, Agua Vista y Paraná Country Club.

* Sueño hecho realidad. Los responsables del Paraná consideraron que este es “un logro que adquiere todavía mayor significado al mirar algunos años atrás, pues mirando unos años atrás, para la institución era difícil conquistar una copa de esta envergadura, principalmente por la reducida cantidad de niños que practicaban golf y podían conformar sus equipos”.

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Hoy la realidad es que el club llegó a la Perla del Sur con una comitiva conformada por 60 precoces golfistas, mostrando el enorme crecimiento que ha experimentado el golf de menores dentro del club, algo que no surgió de la noche a la mañana, pues es el resultado de un proceso de varios años.

El club resaltó la “apuesta por los más chicos, de sumar familias y, sobre todo, de un verdadero trabajo en equipo”. Detrás de estas tres copas existe un esfuerzo sostenido de la Comisión Directiva, los profesores, los padres, los caddies y, por supuesto, los propios jugadores, quienes fueron construyendo paso a paso este presente".

Siguieron diciendo los directivos del Paraná Country Club que “Más allá de los resultados deportivos, quizás este sea el mayor triunfo del Paraná Country Club: haber conseguido que cada vez más niños encuentren en el golf un deporte que los entusiasme, los una y les enseñe valores como la disciplina, el compañerismo, el compromiso y el sentido de pertenencia, quienes con el paso de los años podrán dimensionar la magnitud de lo que juntos lograron construir”.