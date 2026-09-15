Santa Fe 2026: el Team Paraguay afronta otra jornada cargada de acción este miércoles

La agenda contempla varias participaciones paraguayas desde las primeras horas de la mañana y tendrá como uno de sus principales atractivos la presentación de las duplas de vóley playa, además de las finales de remo y las semifinales de bochas.

Remo, con varias finales

La jornada comenzará a las 09:00 en la Costanera Este-Laguna Setúbal de Santa Fe, donde Paraguay tendrá una importante presencia en las finales A de remo.

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Nicole Martínez y Alejandra Alonso competirán en el dos sin timonel femenino ante representantes de Uruguay, Venezuela, Chile, Brasil y Argentina.

A las 09:20, Nicolás Villalba y Eduardo Vázquez afrontarán la final A del doble par masculino, mientras que a las 09:40, Rocío Bordón y Adriana Sanabria competirán en el doble par peso ligero femenino.

Luego, a las 10:00, será el turno del cuatro sin timonel masculino de Gabriel Yser, Nicolás Invernizzi y compañía, mientras que a las 10:20 competirán Gustavo Ávalos y Valentino Balzarini en el doble par masculino.

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La programación continuará a las 10:40 con la final A del ocho con timonel femenino, integrado por Rocío Bordón, Adriana Sanabria, Fiorela Rodríguez, Bianca Wollmeister, Clara Correa, Agustina López, Alejandra Alonso y Nicole Martínez, con Martina Noguera como timonel.

En la rama masculina, Matías Ramírez disputará a las 09:20 la final A del single peso ligero.

Vóley playa: semifinal y cruces por posiciones

En Rosario, el vóley playa tendrá una jornada importante para Paraguay. La dupla olímpica de Michelle Valiente y Giuliana Poletti disputará desde las 14:00 una de las semifinales frente a las venezolanas Darlín Rodríguez y Valeria Moreno.

También competirán Fiorella Núñez y Denisse Álvarez, quienes enfrentarán a las ecuatorianas Vilela y Cherrez en un partido por posiciones, a las 10:00.

En masculino, Matías Pérez y Maximiliano Yegros jugarán ante la dupla boliviana de Pérez/Pérez a las 12:00, mientras que Giuliano Massare y Gonzalo Melgarejo medirán fuerzas con los uruguayos Rubio/Fernández, a las 13:00, igualmente por posiciones.

Bochas: Paraguay busca avanzar

En bochas, Thaila Kreuz y Marcos Moreira afrontarán a las 10:30 una de las semifinales de la modalidad raffa volo mixto.

En la modalidad individual masculina de volo progresivo, Mariel Alves también tendrá actividad desde las 19:00, en la instancia correspondiente a su competencia.

La Albirroja Sub 20 debuta ante Venezuela

La selección paraguaya femenina Sub 20 tendrá su estreno en los Juegos Suramericanos. La Albirroja enfrentará a Venezuela, desde las 10:00, en la primera fecha del torneo de fútbol femenino, en la cancha de la Asociación Rosarina de Fútbol.

El equipo dirigido por Herminio Barrios llega al debut con la expectativa de iniciar de la mejor manera su participación en Santa Fe.

Natación, golf y patinaje

En el Centro Acuático Provincial habrá presencia paraguaya desde las 09:04, con Nicole Rautemberg Maidana en los 50 metros libre, mientras que Camilo Villalba Vera disputará la final masculina de la misma distancia a las 18:08.

La natación también contempla las series de los 50 metros libre mixtos y la final del relevo 4x100 metros combinado mixto, programada para las 18:56.

En el Rosario Golf Club, Milagros Chávez y Sofía García disputarán la segunda ronda del individual femenino, mientras que Marcelo Ruiz y Gustavo Silvero harán lo propio en la competencia masculina, con salidas programadas entre las 09:44 y las 10:39.

En el Patinódromo Roberto Tagliabué, Lizza Galeano competirá desde las 10:00 en los 10.000 metros eliminación femenino. Media hora después será el turno de Julio César Mirena en la prueba masculina.

Triatlón, vela y deportes de conjunto

El triatlón tendrá actividad desde las 12:00 con Susana Andrea Guillén Rodríguez y Ana Victoria Portillo Prono en el sprint individual femenino. Desde las 14:00, competirán Fernando Martín Ferreira y David José Pardo Benítez en la rama masculina.

En vela, Martina Vera competirá en ILCA 6 y Joaquín Frutos en ILCA 7, ambos desde las 12:00 en la Costanera Este de Santa Fe.

La agenda paraguaya también contempla los enfrentamientos de los deportes colectivos. En balonmano femenino, Paraguay enfrentará a Chile a las 14:00, mientras que en hockey sobre césped se medirá con Perú a las 17:00.

Será así una extensa jornada para el Team Paraguay, con actividad prácticamente durante todo el día y varias disciplinas en las que los atletas nacionales buscarán avanzar en sus respectivas competencias y pelear por nuevos podios.