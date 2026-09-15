Erika Alarcón vuelve a ser de oro y Paraguay celebra su primer título en Santa Fe 2026

Erika Alarcón Anisimoff volvió a demostrar por qué es una de las grandes figuras del deporte paraguayo. La patinadora conquistó este martes la medalla de oro en la modalidad de solo femenino de patinaje artístico de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, tras una destacada actuación entre ayer y hoy.

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Alarcón acumuló 145,76 puntos para quedarse con el primer lugar, superando por poco margen a la brasileña Gabriella Giraldi, quien totalizó 142,68. El podio lo completó la argentina Delfina Veljanovich, con 137,08.

La también paraguaya Laila Ozuna terminó en el quinto lugar, con 130,89 puntos.

La consagración de Alarcón representa la séptima medalla del Team Paraguay en Santa Fe 2026 y, especialmente, la primera de oro para la delegación nacional.

Repite la hazaña de Asunción

El nuevo título tiene además un significado especial para Alarcón. La paraguaya volvió a conquistar el oro que había obtenido en los Juegos Suramericanos Asunción 2022, cuando compitió como local ante un estadio de la Secretaría Nacional de Deportes repleto y que la catapultó en su exitosa carrera.

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Cuatro años después, la mejor exponente paraguaya de la disciplina vuelve a subir a lo más alto del podio sudamericano y mantiene su condición de campeona de los Juegos.

Con su actuación en Santa Fe, Erika Alarcón vuelve a hacer historia para el patinaje artístico paraguayo y entrega al Team Paraguay su primer oro de esta edición.