Rai y Lagergren, primeros líderes en Wentworth

Tras la primera jornada en el club inglés Wenworth, Rai y Lagergren aventajan en un impacto al trío de jugadores formado por otro sueco, Ludwig Aaberg, el australiano Adam Scott y el estadounidense Ryan Gerard.

A dos impactos hay un grupo de jugadores entre los que figuran el noruego Viktor Hovland, el estadounidense Patrick Reed y el neozelandés Ryan Fox.

En una de sus peores rondas, Jon Rahm firmó 78 golpes (+6) con un doble bogey y cinco bogeys por un solo birdie en el hoyo 12. Este mismo año el español ya hizo rondas de +6 en el Masters y en el US Open.