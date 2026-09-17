Polideportivo
17 de septiembre de 2026 a la - 15:00

Rai y Lagergren, primeros líderes en Wentworth

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Redacción Deportes, 17 sep (EFE).- El inglés Aaron Rai y el sueco Joakim Lagergren son los primeros líderes, ambos con 66 golpes (6 bajo par), del Campeonato BMW PGA, de la Rolex Series del DP World Tour de golf.

Por EFE
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Tras la primera jornada en el club inglés Wenworth, Rai y Lagergren aventajan en un impacto al trío de jugadores formado por otro sueco, Ludwig Aaberg, el australiano Adam Scott y el estadounidense Ryan Gerard.

A dos impactos hay un grupo de jugadores entre los que figuran el noruego Viktor Hovland, el estadounidense Patrick Reed y el neozelandés Ryan Fox.

En una de sus peores rondas, Jon Rahm firmó 78 golpes (+6) con un doble bogey y cinco bogeys por un solo birdie en el hoyo 12. Este mismo año el español ya hizo rondas de +6 en el Masters y en el US Open.