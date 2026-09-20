Lunes, 21 de septiembre de 2026

Asunción. La continuidad del argentino Gustavo Alfaro como seleccionador de Paraguay se asoma como la clave del nuevo proyecto de la Albirroja de cara a la Copa del Mundo 2030, a la que ya está clasificada por ser una de las anfitrionas. Por Ron González.

Montevideo. Uruguay, una de las grandes decepciones del último Mundial, comienza a transitar el camino hacia el Mundial de 2030 con el ídolo Diego Forlán como seleccionador interino y muchas caras nuevas entre los convocados para jugar los primeros partidos amistosos. Por Santiago Carbone.

Caracas. De la mano del exinternacional Oswaldo Vizcarrondo, la selección de Venezuela avanza hacia un relevo generacional que le abra las puertas en 2030 a una hasta ahora esquiva clasificación a su primera Copa del Mundo, después de la decepción en su intento por llegar a la cita celebrada este año en México, Estados Unidos y Canadá. Por Laura Barros.

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- Campeonatos del Mundo en carretera, en Montréal (Canadá) (hasta 27) (FOTO). Contrarreloj individual sub-23 femenina (13.00 a 14.40 GMT) y masculina (16.00 a 18.25).

- Mundial 2030. Análisis de las selecciones de Paraguay, Uruguay y Venezuela ante la fase de clasificación para el Mundial de 2030. (FOTO)

- Juegos Sudamericanos, en la provincia argentina de Santa Fe (hasta 26).

- Torneos WTA 500 de Singapur y 250 de Seúl (hasta 27).

- Previa de la fase final de la Copa Billie Jean King, que se juega desde el martes en Shenzhen (China).

Redacción EFE Deportes