En competencia, las Olimpiadas Universitarias, Deportivas y Culturales

Con el orgullo de la comunidad nihoniana, el viernes pasado se abrió la competencia de la 17ª edición de las Olimpiadas Universitarias, Deportivas, Culturales y Artísticas del Nihon Gakko, en homenaje a los 33 años de la institución educativa, con sede en la ciudad de Fernando de la Mora.

El acto se abrió con las palabras de bienvenida de la doctora Hermelinda Alvarenga Ortega, vicerrectora, y el doctor Germán Ayala, director académico.

Los alumnos se organizaron en los distintos Semestres de las Carreras con el nombre de un determinado Club Internacional, como: Porto, Juventus, Lens, Manchesterd United, Bayer Munich, Braga y también de países que compiten en los Mundiales de Fútbol.

Los deportes en competencia, Futsal FIFA masculino y femenino, Vóley mixto; en el área Cultural, Artístico participan en danza paraguaya, danza internacional, música y expresiones artísticas y culturales. Con mucho entusiasmo se han preparando los jóvenes y cada uno competirá defendiendo sus colores, se presentaron hermosas coreografías en lo artístico y en lo deportivo. También cada promoción presentaron a sus reinas y será seleccionada la Reina de la Universidad Nihon Gakko 2026 y las actividades culturales, deportivas y artísticas culminarán el viernes 30 de octubre, con la entrega de premios a los ganadores de las distintas disciplinas.

Todas estas actividades son coordinadas por los Directivos de la Institución, la coordinadora de Bienestar Estudiantil y el apoyo del Consejo de Delegados de las distintas Carreras.