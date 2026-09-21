Italia busca mantener su reinado en la BJK Cup

Solo República Checa y Ucrania presentarán jugadoras integrantes del Top-10 mundial. Liderado por la ex #4 del mundo Jasmine Paolini (actual #20), el equipo italiano volverá a enfrentarse en cuartos de final a China, un año después de que ambos países se vieran las caras en esta misma instancia, con victoria para las europeas por 2-0.

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A diferencia de lo que ocurrió hace un año, esta vez el equipo chino sí podrá contar con su mejor jugadora, la actual campeona olímpica Zheng Qinwen, una vez recuperada de la lesión de codo que le mantuvo alejada de las pistas casi todo 2025 y que le llevó a caer al #52 del ránking.

Qinwen, antigua integrante del Top-10, acaba de completar un buen recorrido en el US Open, llegando a los cuartos de final, donde cayó ante la futura ganadora del torneo, la #1 del mundo Elena Rybakina.

Precisamente, la kazaja es una de las grandes ausencias de esta fase final de la BJK Cup. Anunciada inicialmente en Shenzhen, la nueva jefa del circuito terminó renunciando a la fase final tras su triunfo en Nueva York.

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Ya coronada en once ocasiones en la BJK Cup, la selección checa presentará a priori el mejor equipo, con la campeona de Wimbledon, Linda Noskova (#6), la finalista en Londres, Karolina Muchova (#8) y la #1 mundial de dobles, Katerina Siniakova.

El último país que ha ganado la competición tres años seguidos (2014-2016), la República Checa, disputará el martes su cuarto de final contra Gran Bretaña. En caso de clasificarse, se cruzará en semifinales con España o Kazajistán.

La ausencia de Rybakina favorece a España, ya que las kazajas solo presentarán una integrante del Top-100 (Yulia Putinseva, #78), mientras que las españolas tienen tres tenistas entre las cien mejores (Cristina Bucsa, Kaitlin Quevedo y Jessica Bouzas).

En la ocasión precedente en la que ambos países chocaron en esta competición, en 2022, la victoria fue para las españolas.

En la otra mitad del cuadro, las ganadoras del duelo Italia-China se enfrentarán en la penúltima ronda a Bélgica o Ucrania, que podrá contar con su #1 Elina Svitolina (#7 de la WTA), pero no con Marta Kostyuk (#10), baja por una lesión en la muñeca.

Programa de partidos

Cuartos de final

Martes

República Checa-Gran Bretaña

Miércoles

Kazajistán-España

Jueves

Ucrania-Bélgica

Italia-China

Semifinales

Viernes

Vencedor del República Checa-Gran Bretaña contra el ganador del Kazajistán-España

Sábado

Vencedor del Ucrania-Bélgica contra el ganador del Italia-China.

Final, domingo

Nota: los enfrentamientos se disputan al mejor de dos partidos de individuales, seguidos de un partido de dobles si los dos equipos están empatados tras los dos individuales.