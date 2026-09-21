Lucida fiesta burrera por el Aniversario de la Inauguración del Hipódromo

Excelente jornada para los amantes del turf se vivió el domingo en el hipódromo de Asunción, conmemorando el aniversario 72° (18 de septiembre de 1955) de las primeras sueltas que se disputaron en el Jockey Club.

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En la suelta sobre largos 2.000 metros, el Premio Especial “Aniversario de la Inauguración del Hipódromo”, Amaranto de la caballeriza 22 de Septiembre se lució con Juan Román en su lomo, marcando 2′14″70 para la vuelta al óvalo mas 200 metros.

El Premio Especial “Ex Presidentes del Jockey Club del Paraguay” sobre 1.200 metros fue para Sweet Dream del stud 8 Años con la monta de Javier Portillo. El pingo registró en cronos excelentes 1′13″95.

El homenaje a la Independencia de los Estados Unidos Mexicanos fue para el beatle Seargent Peppers del stud 22 de Septiembre con doblete, que se impuso bajo la conducción de César Mora, en 1′09″30 para los 1.100 metros de la suelta.

En la primera suelta, en el Premio Especial Ex Presidente Ing. Luis Pampliega, Fantastic del stud 30 de Noviembre se llevó los laureles con la fusta de Anthony Ortellado, recorriendo los 1.200 metros en 1′14″23.

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A continuación, en el “Don Sigfrido Maluff Rosas”, Tri Legal de la caballeriza Kika consiguió ganar en idéntica distancia, al mando de Juan Figueredo, en un tiempo de 1′15″60.

Finalmente, el telón cayó con el homenaje al Ing. Gustavo Pedrozo, que ganó Mi Pinga del stud San Blás para el doblete de Anthony Ortellado, recorriendo las 11 cuadras en 1′08″46.

Programación del domingo

Ya salió el programa de la Reunión N°23 del Jockey Club del Paraguay, donde resaltan los clásicos Consagración de Nacionales, que se disputará sobre la milla, en sendos lotes de machos y hembras de 3 años.

También se correrá el Premio Batalla de Boquerón, sobre la distancia de 1.300 metros.

Además se prevé la disputa de otras tres carreras locales y las dos simulcasting estadounidenses de relleno.