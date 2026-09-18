Hace 71 años se corrieron las primeras carreras en el Hipódromo de Asunción

Hace 71 años se inauguraba el Hipódromo de Asunción, coliseo para las carreras de caballos del Jockey Club del Paraguay, disputándose las primeras 5 carreras oficiales, desde las 14:00 horas del domingo 18 de septiembre de 1954.

El primera ganador de una competencia oficial fue Caribe, con el número 3 en el mandil y con la conducción de M. Servián que se hizo acreedor del Premio “Criollitos”, que defendió los colores del Regimiento de Caballería 3, ganando sobre la distancia de 300 metros. Fue para caballos y yeguas de la Categoría “Criollos Inferiores” y arribó en segundo lugar Yurú-acuá (Matilde) conducido por G. Núñez.

La segunda carrera fue el Premio “Criollos”, también sobre 300 metros para caballos y yeguas de la Categoría “Criollos Superiores”, donde se impuso Chiquilín del stud Matilde, guiado por G. Núñez, seguido por Agua Blanca (Buen Amigo) y Abuelita (El Soñador).

El premio “Centauro Paraguayo” para “caballos de guerra” de las unidades del Ejército fue sobre 400 metros, donde cruzó la meta en primer lugar Carapeguá del RC1, flanqueado por Abay (Boquerón) y Guaraní (RC2).

La carrera principal de la jornada, el Premio “Inauguración” - Presidente de la República General Stroessner sobre 500 metros, fue para caballos Pura Sangre de Carrera, donde se impuso el tordillo Vladimir del stud Guaraní, con la monta de Nicanor Franco. Tras sus ancas llegó Yasy-rendy (El Soñador) con la monta de N. Candia, Epanol (Boquerón) con J. González y Malalista (Trébol) con J. Maidana, todos con 60 kilos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, la quinta carrera fue el premio “Kilómetro 4″ sobre 300 metros, para caballos y yeguas de la Categoría “Mestizos Inferiores”, donde triunfó la alazana Rubia de la caballeriza Misiones, al mando del jockey J. López. La siguieron Bruja (Buen Amigo) con V. Vargas y Lunarcito (Humaitá) con S. Flor.

Domingo de carreras

La programación para este domingo, Reunión N° 22 de la temporada contempla varios clásicos.

Se correrá el Premio Especial “Ex Presidentes del J.C.P.” sobre 1.200 metros, y el “Aniversario de la Inauguración del Hipódromo” sobre 2.000 metros.

La jornada arrancará a las 15:00, y habrá seis sueltas locales, además de los dos premios mencionados, las carreras en homenaje a los ex presidentes Luis Pampliega, Sigfrido Maluff, Gustavo Pedrozo y el “Independencia de los Estados Unidos Mexicanos”.