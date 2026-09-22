China amplía su ventaja en oros en el tercer día de medallas de los Juegos Asiáticos

Hacia las 17:00 hora local (08:00 GMT), la delegación china sumaba además diez platas y cinco bronces, para un total de 42 preseas. Japón tenía ocho oros, doce platas y trece bronces, mientras Corea del Sur contaba con cinco oros, cuatro platas y quince bronces.

Entre los oros conquistados este martes por China figuraban la carrera femenina de ciclismo en ruta, las pruebas masculina de nanquan-nangun y femenina de nanquan-nandao, ambas de wushu, y la prueba mixta por equipos de rifle de aire a 10 metros, en la que estableció un récord mundial de 507,1 puntos.

La jornada incluyó también finales de cricket femenino, karate y artes marciales mixtas. A la hora del corte aún quedaban por disputarse pruebas con medalla en natación, esgrima, gimnasia artística y voleibol femenino.