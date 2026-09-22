España, contra Austria en los cuartos de final de la Copa Davis

La fase final de este torneo, al que España llega como segunda cabeza de serie tras ganar a Chile por 0-3 y romper con su histórica racha -no perdía como local desde hacía quince años-, se celebrará del 24 al 29 de noviembre en la localidad italiana.

El conjunto español, que aspira a su séptima ensaladera, se clasificó a la última instancia de la histórica competición de tenis, creada en 1900, con dos debutantes, Rafa Jódar y Dani Mérida, si bien en noviembre contará con la posibilidad de recurrir a Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich.

Italia parte como favorita y cabeza de serie tras brillar en los últimos años y batir a España el año pasado sin Jannik Sinner y sin Alcaraz, respectivamente, y en esta edición también será candidata Alemania, tercera en la lista, con Alexander Zverev, ganador de dos Grand Slam este año (Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos).

En un lado del cuadro, además del enfrentamiento entre España y Austria, se medirán en cuartos de final Gran Bretaña y Alemania, posibles rivales del conjunto español si lograra avanzar a semifinales.

En el otro lado, la anfitriona abrirá contra Corea del Sur, el primer país asiático en alcanzar una fase final, mientras que República Checa, cuarta cabeza de serie, se enfrentará a Canadá.

Durante el sorteo, el director de las finales de la Copa Davis, el extenista español Feliciano López, felicitó a Italia por los triunfos de los últimos años y bromeó: "Espero que dejéis a España ganar al menos una vez más, quién sabe".

Las ocho selecciones anunciarán sus equipos, compuestos por cuatro o cinco jugadores, para la Final a 8 el lunes 27 de octubre, según anunció la organización.

Cada eliminatoria se disputará en una única jornada al mejor de tres partidos, adjudicándose la victoria el primer país que sume dos triunfos. El choque de dobles decidiría el pase en caso de empate a uno.