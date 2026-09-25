0-2. Italia sigue sin encontrar el rumbo y cae ante Bélgica

Primera gran prueba para Mancini. Primer batacazo. Tras dejar el banquillo de la 'Azzurra' en 2023 con un sabor agridulce después de quedarse fuera del Mundial de Catar dos años después de ganar la Eurocopa de 2020 (celebrada en 2021), Mancini cogió las riendas para redirigir el rumbo de la selección. A por la esperada renovación.

No es una tarea compleja, y son varios los que fallaron en esta misión antes que él, como Gennaro Gattuso y Luciano Spalleti. El nombramiento de Mancini generó en el aficionado italiano sentimientos encontrados, pues por un lado ilusiona, al haber cosechado el último triunfo, pero su salida fue desafortunada.

El primer examen para la tan esperada redención italiana fue un fracaso. A nivel defensivo, muy flojo. La pareja Gianluca Mancini-Diego Coppola no se compenetró y la banda de Giovanni Di Lorenzo cedió espacios, ante unos 'Diablos Rojos' con un centro del campo dinámico, con Kevin de Bruyne estelar y Mika Godts determinante.

En el minuto 6, Gianluigi Donnaruma, el capitán y voz veterana de la selección, metió una mano derecha abajo tras un disparo raso que fue su carta de presentación para el resto de partido, ya que pese a encajar un gol, construyó un muro que evitó que Italia terminara mínimo con una 'manita'.

El combinado belga no tardó en intentar hacerse con la posesión. Pese a algún intento aislado de respuesta de Italia, como un tiro al palo de Francesco 'Pio' Esposito, Bélgica se encontró cómoda y logró adelantarse en el marcador por medio de Godst, atacante del PSG, quien empujó un balón al fondo de la red después de dejar a los dos centrales transalpinos tirados en el suelo con un recorte.

A partir de ahí, Bélgica asedió y buscó el segundo tanto, pero Donnarumma lo evitó. Salió Italia a morder tras el descanso, carburó y parece que se tomó en serio los pitos y abucheos con los que entró al túnel de vestuarios. Pero delante se encontraron a un Senne Lamens que rechazó primero un tiro de Kean y luego otros dos de Esposito, uno de ellos prácticamente a bocajarro.

Cuando mejor estaba Italia y más cerca del empate, con varias oportunidades, Bélgica orquestó un contraataque perfecto para golpear cuando más dolía. En el minuto 69, Dodi Lukebakio, del Benfica, se hizo con el esférico en mitad de campo y no se lo pensó dos veces antes de enfilar directo a la portería de Donnarumma, al que batió con un disparo certero y lejano.

No supo reaccionar Italia en los últimos minutos y su maldición continua, en un final envuelto en pitos y en caras de circunstancia. Tdoavía queda muy cerca la derrota en la repesca mundialista contra Bosnia y Herzegovina.

El equipo de Mancini tendrá la posibilidad de resarcirse de este bache inicial, aunque lo hará en un grupo en el que tendrá que enfrentarse, además de a Bélgica, a rivales fuertes también fuertes, como son Francia y Turquía.

0 – Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola (Scalvini, m.65), Calafiori; Tonali, Romano (Frattesi, m.65), Barella (Doumbia, m.80); Cambiaghi (Zoma, m.80), P. Esposito (Maldini, m.65), Kean.

2 – Bélgica: Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin (Lavia, m.74), De Bruyne (Vanaken, m.58); Moreira (Lukebakio, m.58), De Ketelaere (Lukaku, m.83), Godts (Fernandez-Pardo, m.83).

Goles: 0-1, m.20: Godts. 0-2, m.69: Lukebakio.

Árbitro: Daniel Siebert (Alemania). Mostró tarjeta amarilla a Mancini (m.63) y Maldini (91) por parte de Italia, y a Raskin (m.25), Moreira (m.29), Lavia (m.80) y Fernandez-Pardo (m.89) por parte de Bélgica.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la Liga de Naciones disputado en el Estadio Olímpico de Roma. Se guardó un minuto de silencio en homenaje a Sandro Mazzola, leyenda del fútbol italiano fallecido el pasado sábado a los 83 años.