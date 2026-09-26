Domingo, 27 de septiembre de 2026

Redacción Deportes. La carrera de fondo en carretera elite masculina (15.00 a 21.40 CET) pone fin este domingo a los Campeonatos del Mundo en carretera que se han disputado en Montreal (Canadá).

Pekín. La República Checa tratará este domingo de recuperar el trono de la Copa Billie Jean King ocho años después de su último título ante una Ucrania que, impulsada por Elina Svitolina y Anhelina Kalinina, disputará la primera final de su historia.

Redacción deportes. La etíope Tigst Assefa, subcampeona olímpica en París 2024 y del mundo en Tokio 2025 y que acredita una marca personal de 2h11:53, buscará este domingo en el maratón de Berlín (Alemania), el récord del mundo de la distancia que actualmente posee con 2h09:56 la keniana Ruth Chepngetich.

- Maratón de Berlín (major).

- Copa Intercontinental, en Pekín. Final: Rytas (LTU)-NBA G-League United (EE.UU) y partido por el tercer puesto: Boca Juniors (ARG)-RSSB Tigers (RWA).

- España. Liga Endesa. 1ª jornada (FOTO)(-2 GMT): Breogán-Joventut (12.00), San Pablo Burgos-Baskonia (12.30), La Laguna Tenerife-Zaragoza (13.00), Basquet Girona-UCAM Murcia (17.00), Valencia Basket-Força Lleida (18.00) y Real Madrid-Unicaja (19.00).

- Acaban los Campeonatos del Mundo en carretera, en Montreal (Canadá) (FOTO). Carrera de fondo en carretera elite masculina (13.00 a 19.40 GMT).

- Liga de Naciones. 2ª jornada (FOTO)(-2 GMT): Dinamarca-Gales (18:00) y Noruega-Portugal, Serbia-Países Bajos y Alemania-Grecia (20:45).

. También se juegan Lituania-Azerbaiyán, Austria-Kosovo e Israel-Irlanda.

- Mundial femenino sub-20, en Polonia. Final: España-Corea del Norte (16.00 GMT). (FOTO)

- Liga de Naciones Concacaf. 2ª jornada: Haití-Costa Rica, Curaçao-Nicaragua, Dominica-Puerto Rico, Trinidad y Tobago-República Dominicana, Jamaica-Honduras y Guatemala-El Salvador.

- Argentina. Continúan los cuartos de final de la Copa Argentina con la disputa del duelo entre Racing Club y Boca Juniors.

- México: América visita al Necaxa, Juárez FC al León y San Luis al Pumas UNAM, en el cierre de la décima jornada del Apertura del fútbol mexicano.

- México. Liga femenina: El Monterrey visita al Puebla y San Luis al Tigres UANL, en la novena jornada del Apertura del fútbol femenino de México.

- DP World Tour. Abierto de Francia, en Le Golf National.

- Mundial de Superbike, Ronda italiana, en el circuito de Crémona. Carrera de Superpole y segunda carrera. El italiano Bulega podría proclamarse campeón del mundo.

- Copa Laver, en Londres. Última jornada.

- Torneos WTA 500 de Singapur y 250 de Seúl.

- Torneos ATP 250 de Chengdu y Hangzhou (China) (hasta 29).

-Copa Billie Jean King. Acaba la fase final, en Shenzhen (China). Final: República Checa-Ucrania

- Copa del América. Regata preliminar, en Nápoles (Italia) (hasta 27).

Redacción EFE Deportes