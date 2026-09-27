Brandon McNulty se proclama campeón del mundo de ciclismo en ruta en Montreal

McNulty, de 28 años, lanzó el ataque decisivo a unos 32 kilómetros de la meta y llegó a disponer de alrededor de un minuto de ventaja sobre sus perseguidores.

Sin embargo, en la última ascensión a Mont-Royal, a unos 12 kilómetros de la llegada, el estadounidense comenzó a perder terreno y el grupo perseguidor redujo de forma considerable su ventaja en la última vuelta.

A nueve kilómetros de la meta, McNulty conservaba únicamente 14 segundos sobre sus perseguidores, pero una vez superada la subida volvió a aumentar el ritmo y a falta de 7 kilómetros había ampliado de nuevo su margen hasta los 32 segundos.

El estadounidense terminó imponiéndose por 13 segundos a Matthews, que consiguió la medalla de plata, mientras que el neerlandés Mathieu van der Poel logró el bronce.

McNulty reconoció tras cruzar la meta que ni siquiera en los últimos metros estaba convencido de que iba a conseguir la victoria. "En los últimos cien metros ni siquiera me lo creía. Estaba muy cansado", afirmó el estadounidense, que admitió haberse quedado "sin palabras" ante el triunfo.

El nuevo campeón explicó que la última ascensión a Mont-Royal fue especialmente dura.

"En la última subida a (Mont) Royal estaba muriéndome, pero seguí empujando", señaló McNulty, que destacó también el trabajo de sus compañeros de la selección estadounidense, entre ellos Matteo Jorgenson y Quinn Simmons.

"Llevábamos semanas diciendo que teníamos un equipo muy fuerte y que era posible. Corrimos de forma increíble", añadió.

McNulty aseguró que antes de la carrera no esperaba realmente proclamarse campeón mundial pese a conocer bien el circuito de Montreal. "Sabía que podía pasar algo, pero hacía falta una especie de milagro. Y supongo que hoy los milagros ocurrieron", declaró.

La victoria convirtió a McNulty en el tercer estadounidense que conquista el título mundial élite masculino en ruta, después de Greg LeMond, campeón en 1983 y 1989, y Lance Armstrong, vencedor en 1993. Estados Unidos llevaba, por tanto, 33 años sin ganar esta prueba.

McNulty ya conocía bien el exigente circuito de Montreal: ganó el Grand Prix Cycliste de Montréal en 2025 y dos semanas antes había terminado tercero en la edición de 2026, por detrás del mexicano Isaac del Toro y del francés Paul Seixas.

Juan Ayuso fue el mejor español al llegar a la meta en décimotercer lugar, por delante de Igor Arrieta (43) y Marcel Camprubí (46).

La carrera élite masculina, última prueba de los Mundiales de Montreal, se disputó sobre 273,4 kilómetros.