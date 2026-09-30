Rikunov gana la etapa 4 de Langkawi y Jasch se mantiene al frente de la general

En el tour del sudeste asiático, el alemán Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling) se mantiene líder de la general seguido del español Abel Balderstone del Caja Rural a 20 segundos.

Rikunov invirtió 3 horas, 29 minutos y 12 segundos, a una media de 40.81 km/h. Por detrás, solo tres ciclistas por debajo del minuto de diferencia: el español Javier Ibáñez, de Caja Rural - Seguros RGA, a 3 segundos; el francés Alan Jousseaume del TotalEnergies, tercero a 9 segundos y el español Nil Gimeno (Kern Pharma) que fue cuarto a 28 y elegido el corredor más combativo del día.

Los tres esprints intermedios se repartieron. En Gopeng entre Ibáñez, Rikunov y el japonés George Matsui con 3, 2 y 1 punto, respectivamente.

En Kampar fue primero el indonesio Ade Meisa (Nusantara Cycling), seguido de Rikunov e Ibáñez y el último en Tapah, fue para Rikunov, seguido de Jousseaume y Meisa.

El grupo de los favoritos llego a 1:35 del ganador con Jasch incluido, quien conserva el maillot naranja, y la general no cambia en los primeros puestos.

Rikunov sube 10 posiciones, hasta la casilla 18, a 3:29 y se pone el maillot de la montaña con 29 unidades, mientras el italiano Matteo Malucelli (XDS Astana) sigue líder de la clasificación por puntos y el japonés Yuhi Todome (Aisan) lidera encabeza la clasificación de los asiáticos.

España se mantiene en el podio con dos corredores

Los españoles mantienen el podio. Balderstone es segundo a 20 segundos de Jasch y Jan Castellón es tercero a 38, ambos del Caja Rural. José Manuel Díaz (Burgos Burpellet BH) es cuarto, a 1:14 y Jorge Gutiérrez del Kern Pharma es noveno a 1:41. Los cuatro llegaron en el grupo del líder.

La quinta etapa será este jueves entre Tapah y Genting Highlands en 125.7 kilómetros.