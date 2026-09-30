Polideportivo
30 de septiembre de 2026 a la - 07:15

Rikunov gana la etapa 4 de Langkawi y Jasch se mantiene al frente de la general

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Redacción deportes 30 sep (EFE).- El ruso Petr Rikunov del Wheeltop Rotor Chengdu ganó este miércoles la cuarta etapa del Tour de Langkawi, en Malasia, de 142,3 kilómetros entre Meru Raya y Cameron Highlands, con final en un puerto de categoría especial de 1.451 metros de altitud.

Por EFE
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En el tour del sudeste asiático, el alemán Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling) se mantiene líder de la general seguido del español Abel Balderstone del Caja Rural a 20 segundos.

Rikunov invirtió 3 horas, 29 minutos y 12 segundos, a una media de 40.81 km/h. Por detrás, solo tres ciclistas por debajo del minuto de diferencia: el español Javier Ibáñez, de Caja Rural - Seguros RGA, a 3 segundos; el francés Alan Jousseaume del TotalEnergies, tercero a 9 segundos y el español Nil Gimeno (Kern Pharma) que fue cuarto a 28 y elegido el corredor más combativo del día.

Los tres esprints intermedios se repartieron. En Gopeng entre Ibáñez, Rikunov y el japonés George Matsui con 3, 2 y 1 punto, respectivamente.

En Kampar fue primero el indonesio Ade Meisa (Nusantara Cycling), seguido de Rikunov e Ibáñez y el último en Tapah, fue para Rikunov, seguido de Jousseaume y Meisa.

El grupo de los favoritos llego a 1:35 del ganador con Jasch incluido, quien conserva el maillot naranja, y la general no cambia en los primeros puestos.

Rikunov sube 10 posiciones, hasta la casilla 18, a 3:29 y se pone el maillot de la montaña con 29 unidades, mientras el italiano Matteo Malucelli (XDS Astana) sigue líder de la clasificación por puntos y el japonés Yuhi Todome (Aisan) lidera encabeza la clasificación de los asiáticos.

España se mantiene en el podio con dos corredores

Los españoles mantienen el podio. Balderstone es segundo a 20 segundos de Jasch y Jan Castellón es tercero a 38, ambos del Caja Rural. José Manuel Díaz (Burgos Burpellet BH) es cuarto, a 1:14 y Jorge Gutiérrez del Kern Pharma es noveno a 1:41. Los cuatro llegaron en el grupo del líder.

La quinta etapa será este jueves entre Tapah y Genting Highlands en 125.7 kilómetros.