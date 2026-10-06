Paraguay vuelve a mirar al agua con el Panamericano de Esquí Náutico

Paraguay vuelve a colocarse en el mapa del esquí náutico continental. El Lago Manene, en la ciudad de Ypacaraí, recibe desde hoy a los participantes del Campeonato Panamericano IWWF 2026, que se extenderá hasta el sábado 10 de octubre con la presencia de deportistas de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, México, República Dominicana y Paraguay.

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La competencia reúne a exponentes de distintos puntos de América para enfrentarse en las modalidades de Slalom, Figuras y Salto, en las categorías U14, U17, U21 y Open. La variedad de edades y especialidades convierte al certamen en una oportunidad para observar tanto a figuras consolidadas como a jóvenes que buscan abrirse camino en una disciplina que todavía pelea por mayor visibilidad en el deporte paraguayo.

La actividad comenzó el domingo con las prácticas oficiales y este martes se pusieron en marcha las competencias, con las primeras etapas preliminares. Entre miércoles y viernes se desarrollarán las clasificaciones y las primeras finales, mientras que el sábado 10 se bajará el telón con las últimas definiciones y las ceremonias de premiación.

Mucho más que ser sede

Organizar un Panamericano de estas características representa un reconocimiento a las condiciones que ofrece Paraguay para albergar competencias internacionales. Pero quedarse únicamente con el mérito de ser anfitrión sería insuficiente.

Cada vez que el país recibe un torneo continental, la pregunta debería ir más allá de cuántos visitantes llegan o de cómo luce la infraestructura. El verdadero desafío consiste en determinar qué deja el evento para el deporte nacional: cuánto pueden crecer los atletas paraguayos al competir contra los mejores, qué oportunidades reciben las nuevas generaciones y si la inversión en organización se traduce posteriormente en desarrollo sostenido.

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El Lago Manene ofrece nuevamente ese escenario. Estados Unidos y Canadá, junto con las delegaciones sudamericanas, llegan con atletas acostumbrados a competir en los niveles más exigentes. Para los representantes paraguayos, el torneo será una prueba directa y sin filtros sobre el lugar que ocupa actualmente el país en el continente.

La localía puede significar una ventaja, pero también aumenta la responsabilidad. Competir en casa permite contar con conocimiento del escenario y el respaldo del público, aunque al mismo tiempo elimina cualquier excusa: frente a los mejores del continente, los resultados estarán a la vista.

El desafío de aprovechar la oportunidad

El Panamericano se extenderá hasta el sábado, cuando las medallas terminen de definir a los mejores de cada categoría y modalidad. Sin embargo, para Paraguay el balance no debería limitarse al medallero.

La importancia de un evento de esta magnitud también estará en lo que ocurra después. Si la competencia sirve para incentivar la práctica del esquí náutico, fortalecer las categorías formativas y generar nuevas oportunidades para los deportistas nacionales, la sede habrá cumplido una función que va mucho más allá de una semana de competencia.

Ypacaraí vuelve a recibir al continente. Ahora, además de organizar, Paraguay tiene la oportunidad de competir, medirse y demostrar cuánto ha avanzado. Porque ser sede es un reconocimiento; convertirse en protagonista dentro del agua es el verdadero desafío.