Rubio Ñu suma puntos vitales en su lucha por la permanencia

La primera mitad estuvo bajo el dominio absoluto de Rubio Ñu, que se adueño del balón y manejó el ritmo del partido. Sportivo Ameliano, desdibujado y desconectado, se vio inusualmente superado en el control del juego y contempló en su propio terreno cómo la visita le arrebataba la iniciativa sin capacidad de reacción.

A ese dominio de balón, el conjunto albiverde le sumó profundidad explorando los costados para generar peligro sobre la portería de Ángel Sánchez. Ya en los primeros compases del juego, avisó la visita: una buena combinación por izquierda entre Lucas Montiel y Octavio Alfonso culminó en un centro al punto penal que Rodrigo Ruiz Díaz conectó de cabeza, enviando el balón muy cerca del poste derecho.

Minutos después, la amenaza llegó por el otro andarivel. Recostado sobre la derecha, Tobías Leiva recibió el balón y envió un centro al área con destino claro: nuevamente Rodrigo Ruiz Díaz. El referente de área conectó un frentazo buscando el arco, pero la pelota fue directo a la posición de Ángel Sánchez, quien sin complicarse desvió el remate con un manotazo por encima del travesaño.

Superada la media hora de juego, la visita encontró la merecida apertura del marcador. La jugada nació en un corte defensivo de Pedro Álvarez, quien proyectó de inmediato la corrida de Rodrigo Ruiz Díaz. El delantero aceleró hasta tres cuartos de cancha y vio llegar con espacio a Sergio Fretes, sirviéndole el pase con el revés del pie derecho. El ex 2 de Mayo recibió con libertad en la media luna y sacó un zapatazo cruzado con la diestra que dejó sin opciones a Sánchez.

En el complemento, los ajustes dispuestos por Roberto Nanni tampoco devolvieron el protagonismo al conjunto local. Ameliano cayó en un control de pelota estéril, en parte concedido por el propio “Laureado”, que comenzó a administrar la ventaja cediendo la iniciativa mientras esperaba agazapado para dar el golpe definitivo ante el desesperado adelantamiento de líneas de la “V” azulada.

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Cerca de la hora de partido, Rubio Ñu aprovechó las concesiones defensivas del dueño de casa para estirar la diferencia. Cristian Núñez recibió de Octavio Alfonso, amagó el envío al área y divisó la diagonal de Sergio Fretes. El atacante recepcionó en el área chica, quedó mano a mano con Ángel Sánchez y definió con frialdad entre las piernas del guardameta local para concretar su doblete.

Con la doble ventaja, el elenco ñuense se replegó para blindar el resultado. Ameliano, empujado por la necesidad, buscó el descuento sin demasiada claridad hasta que encontró la más clara a través de la pelota parada: un tiro de esquina ejecutado por Fredy Vera al punto penal donde Falabella se impuso en lo alto ante Pedro Álvarez; su cabezazo con destino de gol obligó a una volada espectacular del arquero Frágueda, quien contó además con la complicidad de su poste izquierdo para salvar su valla.

Cuando transcurría el primer minuto de adición, la V azulada logró el descuento. La jugada nació en un centro de Fredy Vera desde la derecha hacia el segundo palo, donde Cristhian Ocampos se impuso con un frentazo que impactó de lleno en el poste derecho; el rebote cayó en el centro del área para Richar Torales, quien empujó el balón al fondo de la red para acortar distancias, que no terminó siendo sufiente para el dueño de casa.