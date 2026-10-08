Chacarra sopesa la retirada del Abierto de España por el dolor del dedo del pie roto

Chacarra, quien jugó en el turno matinal del torneo que se disputa en el Real Club de Campo Villa de Madrid, terminó con -5 después de una gran vuelta en la que hizo dos ′eagles’, cuatro ′birdies’ y tres ′bogeys’, lo que le situó en cabeza de forma provisional.

″He sufrido mucho en los últimos doce hoyos. Me duele cada vez que apoyo el pie. Tengo 24 horas para ver qué pasa, voy a estar con el médico, con mi fisio y veremos para mañana″, explicó a los medios al término de su primera ronda en el torneo madrileño, del circuito europeo.

Le consoló que la lesión no le molestó en exceso con el ′swing’, lo que le permitió golpear la bola y también pateó muy bien, pero incidió en que los doce hoyos fueron ″muy duros″ por el dolor que le originaba el apoyo del pie.

″He hecho el esfuerzo de jugar porque es el Open de España, es un torneo que he soñado desde mi pequeño y es mi país, pero si hubiese sido otro torneo, no estaría jugando″, remarcó el jugador madrileño, de 26 años y que este año ha ganado dos títulos en el DP World Tour.

Señaló que aún le quedan cuatro torneos esta temporada, entre ellos, las finales de Abu Dabi y Dubái, donde se reparten muchos puntos, por lo que sugirió que igual sería prudente la retirada para no arriesgar el resto de la campaña.

″Me daría mucha pena tener que retirarme, pero veremos cómo está ahora cuando me quite el vendaje, qué puedo hacer poniéndome hielo y veremos qué depara mañana″, añadió.

Chacarra es tercero en la denominada ′Race to Dubai’, la clasificación del DP World Tour, lo que le ha asegurado ya una tarjeta para jugar el próximo año en el PGA Tour, el circuito estadounidense.

Además del madrileño, quien reside en Oklahoma (Estados Unidos), destacó la actuación del malagueño Ángel Ayora, que terminó su ronda matinal en -4.