La española India González, oro en patinaje artístico en juegos mundiales en Paraguay

Francia lidera el medallero con 17 metales (7 oros, 8 de plata y 2 bronces), seguido de Taiwán con 14 medallas, 6 de ellas de oro, y de Colombia que ha conquistado 6 desde el comienzo de la competición el viernes pasado.

González se exhibió en la modalidad 'inline' (patines en línea) en las pistas de la Secretaría Nacional de Deportes (SND) con dos programas que le valieron una nota total de 130,59 puntos, por encima de la italiana Giorgia Panebianco (116,27) y la rusa Mariia Kapichnikova (111,87).

La joven cántabra volvió a brillar tras consagrarse campeona mundial júnior en el Mundial de Patinaje Artístico celebrado en Pekín en 2025.

En patinaje 'freestyle', modalidad de derrapes, Viritpol Vongakrayakorn sumó un oro para Tailandia en la categoría adultos, mientras que el español Enrique Rubio se alzó con la plata y el kazajo Anvar Akylbekov con el bronce.

En la categoría júnior de salto en patinaje de línea 'freestyle', resultó campeón el moldavo Maxim Caraion, seguido por el español Julián Fernández Campón (plata) y el ucraniano Nazar Portianko (bronce).

En tanto que la selección española de hockey línea sénior pasó este jueves a la final de los juegos mundiales de patinaje tras vencer por 3-0 a Estados Unidos.

El miércoles, la selección española femenina de hockey patines selló su clasificación a semifinales del Mundial como primera del Grupo A e invicta, después de imponerse a Suiza por 0-6 en su último partido de la fase de grupos.

La delegación española ha cosechado ocho medallas: dos de oro, cuatro de plata y dos de bronce.

El miércoles, el español Pau Bosch ganó bronce en 'inline freestyle' clásico y otros compatriotas sumaron metales en 'inline downhill' y 'skateboarding street luge'.

Más de 8.000 atletas de 91 países participan en la quinta edición de los Juegos Mundiales de Patinaje, organizados bajo la marca World Skate Games ASU26, una competición que supone un peldaño más hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En estos juegos se disputan 11 modalidades, un deporte electrónico y 40 disciplinas vinculadas con el patinaje.