Alerta meteorológica se extiende a Asunción y 11 departamentos para esta noche

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó su boletín de alerta a las 18:47 de este jueves y anuncia sobre el avance de un frente de tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento y la elevada posibilidad de caída de granizos en forma puntual.

Según la DMH, el sistema de inestabilidad se desplaza con fuerza sobre amplios sectores del territorio nacional.

El reporte oficial señala que el fenómeno golpea directamente a Asunción y a los departamentos de San Pedro, Cordillera, oeste de Caaguazú, Itapúa, centro y norte de Paraguarí, norte de Alto Paraná, Central, norte de Ñeembucú, este de Canindeyú, Presidente Hayes y Boquerón.

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No se descarta que en las próximas horas la alerta se extienda a otras zonas del país.

Se esperan fuertes vientos y granizos

Los acumulados de agua podrían alcanzar valores de entre 90 y 120 milímetros, y las ráfagas de viento, que podrían rondar o superar los 100 kilómetros por hora. Se esperan además la caída de granizos.

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El aviso especial se mantendría vigente durante la noche de este jueves y se extendería durante toda la jornada del viernes.