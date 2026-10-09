El DP World Tour estudia un plan para aceptar golfistas que se desvinculen de LIV

"Nuestro Comité de Torneos ha aprobado el proceso que seguiremos y esperamos recibir más consultas en los próximos días", informaron a EFE fuentes del circuito europeo de golf.

La iniciativa lanzada por el DP World Tour tiene lugar en un contexto marcado por la situación de incertidumbre de LIV, la liga que nació en 2022 con la financiación de Arabia Saudí y que trata de reestructurar su competición una vez que el fondo soberano del país del Golfo Pérsico dejó de inyectar fondos a finales del pasado mes de agosto, cuando finalizó su temporada.

Según el circuito europeo, ha habido "un gran volumen de consultas" en las últimas semanas por parte de jugadores que no tienen tarjeta del tour y que están tratando de encontrar acomodo para la campaña de 2027, entre ellos, algunos de los que han rechazado competir en LIV 2.0, la nueva versión de esa liga.

La condición que pone el DP World Tour es que "no tengan restricciones contractuales con terceros y estén dispuestos a cumplir con el reglamento de membresía", añadieron las fuentes.

Entre los golfistas que han decidido no seguir en LIV 2.0 están los españoles Jon Rahm y David Puig, quienes ya tienen tarjeta del circuito europeo, y Josele Ballester.

También se plantean cambiar de aires el español Sergio García, el chileno Joaquín Niemann y el polaco Adrian Meronk, entre otros.

El DP World Tour sería uno de los beneficiarios en caso de que LIV 2.0 no prospere o no retenga a jugadores destacados que han participado en su proyecto inicial.

El otro gran circuito, el PGA Tour estadounidense, se ha mostrado más inflexible y mantiene por ahora la regla de que los golfistas de LIV no participarán en sus torneos durante un año desde el último que disputaron con la liga saudí.