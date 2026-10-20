"Los europeos siguen poniéndonos obstáculos. La Unión Europea (UE) o nos niega los visados u organizan provocaciones. Luchamos contra esto con el Ministerio de Exteriores y el COI (...) Ellos ahora exigen a un país que quiere llevar a cabo un campeonato garantías por escrito de que todos los deportistas serán admitidos", dijo Degtiariov durante una reunión en el Kremlin con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Añadió que "los europeos ha empezado a caer en la trampa, es decir, que ahora están obligados a admitir a los rusos y a los bielorrusos y, como se dice comúnmente, no quieren".

Sin mencionarlo, el ministro se refería a las tres gimnastas que no recibieron visados para competir en los Mundiales de gimnasia artística en la ciudad neerlandesa de Róterdam, entre ellas la vigente campeona europea y mundial, Angelina Mélnikova, además de Anna Kalmykova y Victoria Listunova.

Según el ministro, Moscú ha hecho un gran trabajo diplomático y jurídico para volver a participar en las competiciones internacionales en las que Rusia ha sido vetada desde el comienzo de la guerra en Ucrania.

"En año y medio hemos llevado a cabo más de 170 reuniones internacionales, 32 visitas a 17 países. (...) Como resultado, el Comité Olímpico Ruso fue restituido por el COI y todas las recomendaciones de implementar medidas discriminatorias fueron canceladas", comentó.

El himno ruso después de varios años volvió a sonar durante los XIV Juegos Paralímpicos de Invierno en Milán. En total, de acuerdo con Degtiariov, a lo largo de este año sonó 300 veces en el marco de diversas competiciones internacionales.

"Nos preparamos para los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar, Senegal, que tendrán lugar en noviembre. Los jóvenes podrán usar el uniforme nacional y la bandera. Hemos comenzado los entrenamientos para los Juegos Olímpicos en Los Ángeles", destacó.

Por su parte, Putin insistió en endurecer el control de las finanzas para evitar que el presupuesto se pierda en gastos burocráticos y no en las necesidades de las federaciones.