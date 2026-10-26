El puertorriqueño Francisco Lindor gana el Premio Roberto Clemente 2026

Las Grandes Ligas (MLB, en inglés) felicitaron en redes sociales a Lindor y destacaron que en 2026 el puertorriqueño lanzó un programa de desarrollo de liderazgo de un año de duración para estudiantes del Programa de Medicina Deportiva de la escuela Bayside High School.

También donó más de un millón de dólares a Montverde Academy, la institución de Florida donde estudió, y estableció un fondo de becas para estudiantes que quieran asistir a la misma, entre otras acciones filantrópicas.

Por su parte, los Mets de Nueva York dieron la enhorabuena a Lindor e incluyeron un video en redes sociales en el que el pelotero ensalza la figura de Clemente.

"Roberto Clemente para mí significa mucho, es uno de los ídolos más grandes, es un icono en Puerto Rico, es alguien que nos ayudó a ver cómo era la vida, un buen samaritano", afirma el jugador.

Lindor es el quinto pelotero de Puerto Rico que recibe este premio, que honra el legado de Clemente, astro puertorriqueño y miembro del Salón de la Fama.

Los otros boricuas galardonados con el Roberto Clemente son: Edgar Martínez (2004), Carlos Delgado (2006), Carlos Beltrán (2013) y Yadier Molina (2018).

Entre los candidatos en 2026 a este premio de la MLB, volvieron a tener un gran peso los latinoamericanos, con varios de ellos entre los catorce jugadores que recibieron por primera vez la nominación al galardón.

Algunos de los nominados fueron el puertorriqueño José Treviño, de los Rojos de Cincinnati; el venezolano Joey Cantillo, de los Guardianes de Cleveland; el dominicano Julio Rodríguez, de los Marineros de Seattlek, y el nicaragüense Pablo López, de los Mellizos de Minnesota.