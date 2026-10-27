21-38. Prescott y Javonte Williams impulsan a Dallas ante unos Eagles sin Hurts

Los Eagles se quedaron con dos triunfos y cinco derrotas, frenados por la ausencia de Jalen Hurts, de baja por una trombosis venosa profunda y coágulos en ambos pulmones.
Prescott completó quince de sus 27 pases para 212 yardas, con tres 'touchdowns' y ninguna intercepción. Tanner McKee, sustituto de Hurts, terminó con 23 pases completos de 35 para 211 yardas, una anotación y una intercepción.
CeeDee Lamb fue el principal socio de Prescott, con cinco recepciones para 74 yardas y dos 'touchdowns'. George Pickens añadió cuatro recepciones para 57 yardas y otra anotación.