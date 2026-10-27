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Polideportivo
27 de octubre de 2026 - 18:50

4-2. El Roma evita el tropiezo ante el Cagliari con dos goles al final

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Roma, 27 oct (EFE).- El Roma venció este martes al Cagliari (4-2) en la novena jornada de la Serie A gracias a los goles de Emanuele Lulli y Niccolò Pisilli en la primera mitad y a los tantos de Rodrigo Mora y Donyell Malen en los últimos minutos, después de que Daniel Maldini empatara para los visitantes en el 81.

Por EFE
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El Cagliari se adelantó después de que el VAR señalara un penalti por una mano de Niccolò Pisilli dentro del área.

El angoleño M'Bala Nzola transformó la pena máxima con un disparo de zurda que superó a Pierluigi Gollini y puso por delante al equipo visitante, que llegó al encuentro tras dos derrotas consecutivas.

La reacción del Roma, que salió en ataque con la dupla argentina Matías Soulé y Santiago Castro, no tardó en llegar. En el minuto 15, el argentino Nahuel Molina puso un centro al área que el joven Emanuele Lulli, de 19 años, aprovechó para rematar de cabeza y establecer el empate.

El italiano, en el Roma desde 2021, cuando ingresó en la cantera, es una de las promesas de 'la Loba' y firmó ayer hasta 2031. Seis minutos después, Pisilli culminó la remontada al recibir un balón de Lulli en el área y conectar un disparo con el interior del pie derecho que se coló en la portería del Cagliari.

El carrilero celebró con gol y asistencia su regreso al once inicial y fue decisivo para el equipo de Gian Piero Gasperini.

Con ventaja en el marcador, el Roma mantuvo la presión y buscó ampliar la diferencia. Gollini, portero titular ante la baja de Mile Svilar por lesión, intervino en varias ocasiones para evitar el empate.

El Cagliari igualó en el minuto 81 por medio de Daniel Maldini, que aprovechó la debilidad de la defensa romana, pero el Roma volvió a adelantarse con un tanto de cabeza de Rodrigo Mora, que remató en el primer palo en el 85.

Un gol importante que celebró mucho el portugués, con rabia, después de no haber sabido demostrar su calidad todavía en partidos anteriores.

Poco después, Malen amplió la diferencia hasta el 4-2. El delantero neerlandés aprovechó un balón servido al área por Mora y, en su segundo intento, consiguió superar al guardameta del Cagliari.

El Roma prolongó su buena racha como local ante el Cagliari, al que había ganado en sus cinco últimos enfrentamientos en el Estadio Olímpico en la Serie A, con cuatro de ellos sin encajar goles.

El conjunto romano se mantiene invicto en sus últimos 17 partidos en casa en la competición, con un balance de trece victorias y cuatro empates.

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