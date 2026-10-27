Polideportivo
27 de octubre de 2026 - 11:15

India prepara penas contra el dopaje en plena carrera por organizar los Olímpicos de 2036

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Nueva Delhi, 27 oct (EFE).- El Gobierno de la India propondrá sanciones penales contra entrenadores y otros actores implicados en el suministro de sustancias prohibidas a deportistas, en plena carrera del país por albergar los Juegos Olímpicos de 2036 en la ciudad de Ahmedabad.

Por EFE
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“Presentaremos otra enmienda en la próxima sesión de nuestro Parlamento, que busca introducir disposiciones penales para abordar las infracciones de forma aún más eficaz, incluidas las cometidas por entrenadores y actores de la cadena de suministro”, declaró este martes el ministro de Asuntos de la Juventud y Deportes, Mansukh Mandaviya, durante una conferencia antidopaje de la Unesco en Nueva Delhi.

Mandaviya recordó que la India ya reforzó su marco jurídico e institucional a través de la Ley Nacional Antidopaje de 2022 y su enmienda de 2025, ambas en vigor desde julio de 2026.

La declaración llega después de que el Comité Olímpico Internacional (COI) confirmara a principios de mes que Alemania, Hungría, India, Catar, Corea del Sur, Sudáfrica y Turquía mantienen interés en albergar los Juegos de 2036.

Entre 2022 y 2025, la India se mantuvo entre los países con mayor número de infracciones de las normas antidopaje registradas a nivel mundial.

En abril, la Unidad de Integridad del Atletismo clasificó a la Federación de Atletismo de India (AFI) como de “alto riesgo” de dopaje, elevándola de la categoría B a la A, en la que también figuran países como Rusia, Etiopía, Kenia o Nigeria.

“La India cree firmemente que la excelencia deportiva debe ir siempre acompañada de integridad (...) El éxito debe estar determinado por el talento, la preparación y el esfuerzo, y no por sustancias o métodos prohibidos”, agregó Mandaviya.

El titular de Deportes subrayó además que la Agencia Nacional Antidopaje (NADA) efectuó más de 7.000 controles y 350 sesiones formativas durante el periodo 2025-2026, como parte de los esfuerzos del país por reforzar la prevención y el control.

La lucha contra el dopaje adquiere especial relevancia para India mientras intenta consolidarse como sede de grandes competiciones internacionales y aspira por primera vez a organizar unos Juegos Olímpicos.

Según el COI, la elección de la sede de los Juegos de 2036 está prevista para mediados de 2029.