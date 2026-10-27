India prepara penas contra el dopaje en plena carrera por organizar los Olímpicos de 2036

“Presentaremos otra enmienda en la próxima sesión de nuestro Parlamento, que busca introducir disposiciones penales para abordar las infracciones de forma aún más eficaz, incluidas las cometidas por entrenadores y actores de la cadena de suministro”, declaró este martes el ministro de Asuntos de la Juventud y Deportes, Mansukh Mandaviya, durante una conferencia antidopaje de la Unesco en Nueva Delhi.

Mandaviya recordó que la India ya reforzó su marco jurídico e institucional a través de la Ley Nacional Antidopaje de 2022 y su enmienda de 2025, ambas en vigor desde julio de 2026.

La declaración llega después de que el Comité Olímpico Internacional (COI) confirmara a principios de mes que Alemania, Hungría, India, Catar, Corea del Sur, Sudáfrica y Turquía mantienen interés en albergar los Juegos de 2036.

Entre 2022 y 2025, la India se mantuvo entre los países con mayor número de infracciones de las normas antidopaje registradas a nivel mundial.

En abril, la Unidad de Integridad del Atletismo clasificó a la Federación de Atletismo de India (AFI) como de “alto riesgo” de dopaje, elevándola de la categoría B a la A, en la que también figuran países como Rusia, Etiopía, Kenia o Nigeria.

“La India cree firmemente que la excelencia deportiva debe ir siempre acompañada de integridad (...) El éxito debe estar determinado por el talento, la preparación y el esfuerzo, y no por sustancias o métodos prohibidos”, agregó Mandaviya.

El titular de Deportes subrayó además que la Agencia Nacional Antidopaje (NADA) efectuó más de 7.000 controles y 350 sesiones formativas durante el periodo 2025-2026, como parte de los esfuerzos del país por reforzar la prevención y el control.

La lucha contra el dopaje adquiere especial relevancia para India mientras intenta consolidarse como sede de grandes competiciones internacionales y aspira por primera vez a organizar unos Juegos Olímpicos.

Según el COI, la elección de la sede de los Juegos de 2036 está prevista para mediados de 2029.