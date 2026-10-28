Jueves, 29 de octubre de 2026

Alajuela (Costa Rica). Alajuelense y Motagua se enfrentan en el estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Centroamericana, una confrontación que parte con equilibrio tras el 0-0 de la ida. Desde las 02.00 GMT del viernes.

Barcelona. Entrevista con el director general de la Euroliga, el español Chus Bueno, en la que analiza el futuro de la competición continental y la posibilidad de que los equipos propietarios de la misma puedan acabar aceptando la propuesta de la NBA para crear un nuevo torneo en Europa. Por Francisco Ávila y Xavi Serrano

Redacción Deportes. Las Golden State Valkyries pueden ganar este jueves el título de la WNBA por primera vez si derrotan al Atlanta Dream en el sexto partido de la final, que se juega en el Gateway Center Arena de College Park, en el estado de Georgia.

Redacción Deportes. Se juegan este jueves los octavos de final del torneo ATP 500 de Viena. El número 2 mundial y primer cabeza de serie, el alemán Alexander Zverev, se enfrenta al neerlandés Tallon Griekspoor, mientras que el español Carlos Alcaraz, segundo favorito, se cruza con el georgiano Nikoloz Basilashvili (número 95 mundial).

Redacción Deportes. El primer cabeza de serie, el estadounidense Ben Shelton, se enfrenta al suizo Jerome Kym; el francés Arthur Fils, segundo favorito, al norteamericano ANdreas Michelsen; y el español Rafa Jódar, tercer preclasificado, al monegasco Valentin Vacherot, en los octavos de final del torneo ATP 500 de Basilea (Suiza).

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- Previa del Gran Premio de México de Fórmula Uno, que se disputa el fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México. (FOTO)

- Final de la WNBA. Sexto partido: Atlanta Dream-Golden State Valkyries (2-3) (16.30 GMT).

- Barcelona. Entrevista con el director general de la Euroliga, Chus Bueno. Información de Francisco Ávila y Xavi Serrano (FOTO) (VÍDEO)

- Euroliga. 9ª jornada (FOTO): Real Madrid-Fenerbahce

- Río de Janeiro. El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, divulga la lista de convocados para los partidos amistosos que Brasil disputará con Singapur el 14 de noviembre y con Japón el 17 de noviembre, ambos en el Estadio Nacional de Singapur (18.00). (FOTO) (VÍDEO)

- Inglaterra. Copa de la Liga. 1/8 final: Everton-Newcastle (19.45 GMT).

- Italia. 9ª jornada (FOTO): Fiorentina-Atalanta (19.45 GMT).

- España. Copa del Rey Mapfre. Primera eliminatoria (FOTO). Lebrijana-Getafe, At. Calatayud-Osasuna, AE Prat-Athletic Club, Sporting Hortaleza-Sevilla, Ribadesella-Racing Santander y Auriense-Deportivo

- Mundial femenino sub-17, en Marruecos. Octavos de final: China-Francia, Nigeria-México (15.00 GMT), Japón-Kenia, España-Estados Unidos (18.00 GMT).

- Copa Centroamericana de la Concacaf. Semifinales, vuelta: Alajuelense (CRC)-Motagua (HON) (02.00 GMT del viernes).

- Ruedas de prensa previas al Gran Premio de Malasia, 19ª prueba del Mundial, en el circuito de Sepang.

- Previa de los Juegos de la Juventud Dakar 2026.

- Torneos ATP 500 de Viena y Basilea (Suiza) (hasta 1).

- Torneos WTA 500 de Tokio y 250 de Cantón (China) (hasta 1).

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Redacción EFE Deportes

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