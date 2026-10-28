Olimpia Kings pone 3-1 la serie contra los Gold y es finalista de nuevo

Los franjeados fueron bastante superiores a los largo del cotejo de baloncesto contra los locales, en las Colonias Unidas, pero en el tramo final aflojaron bastante, y sudaron para mantener la ventaja y regresar con la clasificación a las finales del “Ka’a Poty”.

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Los Kings ya establecieron el envión inicial con un categórico 30-14, en el primer cuarto, ampliándola en el siguiente chico, con un 16-14 (46-28).

Al volver de los vestuarios, impulsados por su público, los Gold empezaron a descontar, cerrando el tercer cuarto 19-17 (47-63).

En lun momento dado del cuarto final, los colonos redujeron la ventaja, que había llegado hasta 22 puntos de diferencia, a 6. Sin embargo, los anfitriones no pudieron sostener el ritmo, para cerrar el partido 33-25 y el score final de 88-80 para los asuncenos.

El goleador de la noche fue el colono Gil Atencio con 22 puntos, mientras Vincenzo Ochipinti se destacó entre franjeados con 18.

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Del otro lado de las semifinales, San José ya sacó boleto el pasado viernes, al derrotar por tercera vez consecutiva a Deportivo Amambay.

La serie final, al mejor de 5 partidos nuevamente, entre San José y Olimpia Kings arrancaría la siguiente semana.

San José cortó la racha de los Kings que ganaron los dos torneos del 2025, haciéndose del Apertura 2026.

Copa Estadio Comuneros

La disputa por las finales de la Copa Estadio Comuneros, entre Deportivo Campoalto y San Alfonzo de Minga Guazú ya se iniciaron este martes, con ventaja de los estudiantes, que ganaron el juego 1.

Campoalto, oficiando de local en “su casa” el polideportivo del Comando Logístico, le ganó 93-79 a San Alfonzo.

A diferencia del torneo del primer escalafón, las finales del Comuneros se disputan al mejor de 3 partidos, liderando Campoalto 1-0.

El juego 2 será este viernes, con localía de los alfoncinos, que están obligados a ganar si desean finalisíma.

De ser necesario un tercer partido será el 3 de noviembre, con Campoalto de anfitrión.