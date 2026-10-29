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Polideportivo
29 de octubre de 2026 - 10:05

Adidas gana hasta septiembre 1.543 millones de euros, un 22,6 % más

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Fráncfort (Alemania), 29 oct (EFE).- El fabricante alemán de artículos deportivos Adidas obtuvo hasta septiembre un beneficio neto atribuido de 1.543 millones de euros, un 22,6 % más que un año antes.

Por EFE
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Adidas informó este jueves de que la facturación subió en los tres primeros trimestres hasta 20.600 millones de euros, un 9,9 % más que un año antes.

Las acciones de Adidas ganaban a mediodía un 3,9 %, hasta 163,90 euros, en la Bolsa de Fráncfort después de presentar los resultados y pronósticos.

El beneficio operativo mejoró hasta 2.290 millones de euros, un 20,9 % más que un año antes, lo que refleja una mejora del margen de rentabilidad operativa de un punto porcentual hasta el 11,1 %.

El consejero delegado de Adidas, Bjørn Gulden, dijo que el tercer trimestre fue "excelente" con los mayores ingresos trimestrales de nuestra historia de 7.252 millones de euros, y el mayor beneficio operativo registrado hasta la fecha, con 1.008 millones de euros.

Todos los mercados registraron un crecimiento de dos dígitos (más del 10 %) a excepción de Europa, donde las ventas cayeron un 4 % por los elevados niveles de inventario en el mercado.

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