Alfredo Gutiérrez afirma que expansión del 49ers Flag México promueve hermandad en niños

"El fútbol americano es un deporte en el que en los entrenamientos luchas con tus hermanos en el campo y eso te deja valores positivos porque sabes controlar la agresividad. Como deporte, el fútbol americano ayuda a tranquilizarte por la hermandad y disciplina que tenemos dentro y fuera del campo, algo que no tienen otros deportes", afirmó el ex liniero a EFE.

Gutiérrez, quien jugó en San Francisco gracias al International Player Pathway Program (IPP) de la NFL, programa que capta talentos alrededor del mundo, estuvo en un colegio del centro de la capital mexicana para impartir una clínica de flag football, variante del fútbol americano, pero sin contacto.

"Los 49ers saben que hay mucha afición en México; lo principal con este programa es inculcar en lo formativo a los pequeños el flag football. Esto lo implementamos en los colegios de forma gratuita, es una manera de regresar ese amor a este deporte que los 49ers quieren aportar esto a los niños mexicanos", aseguró.

Alfredo Gutiérrez, embajador internacional de los San Francisco 49ers, estuvo en los gambusinos desde 2021.

Debutó en un juego de pretemporada, ante Minnesota Vikings, en el 2022, duelo en el que fue reconocido como Jugador del Partido por el coach Kyle Shanahan.

Aunque no pudo debutar en un partido de temporada regular, el surgido de los Borregos de Monterrey, fue nombrado embajador de la franquicia gracias a su entrega e intachable desempeño dentro y fuera del campo.

Entre los momentos que más atesora en su memoria, el ex número 77 recordó el título de la conferencia previo al Super Bowl LVIII, del que recibió su anillo de campeón.

"Lo tengo en mi oficina y es algo que se guarda con mucho cariño por todo el esfuerzo que representó tenerlo", señaló.

Esta colaboración entre la 49ers Foundation y NFL México se lanzó a principios de años en Los Cabos y luego en Monterrey. Con esta nueva expansión, los 49ers han logrado integrar el flag football al programa de educación física de cerca de 100 escuelas en México.

"Con esta expansión hacemos que el flag football sea gratuito y accesible para miles de estudiantes que, de otra manera, quizá no tendrían esta oportunidad. Nos entusiasma seguir construyendo sobre los avances que ya hemos logrado este año en Los Cabos y Monterrey, para contribuir al futuro del futbol americano", aseveró Sofy Navarro, directora de impacto y estrategia de Programas de la 49ers Foundation.