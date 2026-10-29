Coventry, de los Juegos de Dakar: "Ahora la gente va a tener otra idea de África"

Coventry transmitió este mensaje durante una rueda de prensa ofrecida en Dakar junto con el presidente del Comité Organizador de los Juegos, Mamadou Diagna Ndiaye, y otros responsables de la competición.

"Estamos muy contentos. Estamos impacientes de ver todo, la ceremonia, los atletas y las competiciones. Estoy muy orgullosa. El entusiasmo es real", afirmó la dirigente zimbabuense.

A su juicio, que el continente africano vaya a albergar por primera vez un evento olímpico marca un punto de inflexión no solo para el deporte: "Ahora la gente va a tener otra idea de África y va a ser muy positivo para ella".

Los IV Juegos de la Juventud se iban a haber celebrado inicialmente en 2022, pero el impacto económico y social de la pandemia en Senegal llevó a retrasarlos cuatro años.

"Ha habido mucha espera. Fue algo frustrante como africana, pero hoy hemos mostrado lo que somos capaces de hacer. Estoy muy orgullosa", remarcó la exnadadora olímpica, al frente del COI desde junio del pasado año.

Los Juegos de la Juventud van a contar con la participación hasta el 13 de noviembre de 2.700 deportistas, de entre 14 y 17 años, en 25 deportes y otros diez de exhibición.

Mamadou Diagna Ndiaye aseguró que todo está listo para que comience la competición y también las instalaciones de la Villa Olímpica, y subrayó que también se han tomado todas las medidas de seguridad para garantizar el normal desarrollo de los Juegos.