Galliani irrumpe en la carrera por la presidencia de la Federación Italiana de Fútbol

La Asociación Italiana de Futbolistas (AIC) y la Asociación Italiana de Entrenadores de Fútbol (AIAC) anunciaron que completaron la recogida de firmas necesarias para presentar a Galliani en las elecciones del próximo 14 de diciembre.

Galliani, de 82 años, es un dirigente deportivo, empresario y político italiano, conocido por su estrecha vinculación con Silvio Berlusconi y por su trayectoria como vicepresidente y director general del Milan, en el que fue una figura clave en la gestión del club durante una de sus etapas más exitosas.

En 2006 dimitió de sus cargos tras el escándalo del 'Calciopoli', que le supuso una sanción temporal.

Posteriormente, desempeñó un papel destacado en la planificación deportiva del Milan, campeón de liga en 2011, y se incorporó al proyecto del Monza tras su adquisición por Berlusconi en 2018. Ese mismo año fue elegido senador por Forza Italia.

Ambas organizaciones destacaron, en un comunicado conjunto, la trayectoria, la experiencia y los resultados deportivos del dirigente, así como su disposición a impulsar reformas en la federación.

"La AIC y la AIAC consideran que se trata de una oportunidad importante por el valor de esta elección, teniendo en cuenta la trayectoria, la experiencia y los resultados obtenidos sobre el terreno de juego por el dirigente Galliani, que ahora está dispuesto a compartir una visión federativa abierta y progresista dentro de un proceso de reformas que ya no pueden aplazarse", comunicaron.

La candidatura cuenta con el respaldo de dos sectores que representan conjuntamente el 30 % de los votos en las elecciones federativas y que apoyaron a Malagò en los anteriores comicios.

La FIGC deberá repetir las elecciones después de que la designación de Malagò como presidente el pasado junio quedara cuestionada por posibles irregularidades relacionadas con su registro federativo en el momento de presentar la candidatura.

El Comité Olímpico Italiano (CONI) intervino la federación y acordó que Malagò continuara de forma interina durante el periodo de transición, mientras que el Consejo Federal quedó limitado a las funciones de administración ordinaria.

La decisión de futbolistas y entrenadores llega después de varios días de reflexión y estaría motivada, en parte, por la voluntad de evitar que se prolongue la intervención de la federación.

También trascendieron las discrepancias de la asociación de futbolistas con algunas decisiones adoptadas por Malagò durante los últimos cuatro meses.

El resultado dependerá ahora de la posición que adopten los demás sectores representados en la federación.