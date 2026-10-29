Gran inicio de jinetes paraguayos en el Sudamericano de Santiago

El Team Paraguayo de hipismo consiguió buen resultado en el arranque del Campeonato Sudamericano de Salto FEI “Santiago 2026″, quedando en el tercer lugar en la competencia que se realiza en Chile.

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El equipo paraguayo estuvo conformado por Juan Ignacio Pena, Giovanna Santi y Stephania Pena.

El team se posicionó en el tercer lugar del certamen regional en su categoría, Children con altura de obstáculos a 1.20 metros.

Brasil copó los dos primeros puestos, y los representantes del equipo guaraní consiguieron el muy meritorio tercer escalafón, ya superaron a jinetes de países de mucha tradición ecuestre, como los mismos anfitriones.

Atrás del team paraguayo se ubicaron los dos equipos de Chile, los dos de Argentina y uno de Ecuador.

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El esfuerzo de los padres en la preparación de sus hijos amazonas y jinetes es muy loable, lo que se traduce en el talento de los atletas, y en los altos costos que demanda este deporte que conjuga el binomio conformado por ser humano y corcel.

Fue un gran y esperanzador arranque de la comitiva paraguaya, que sueña con dejar flamear la enseña en el podio de la competencia ecuestre mas importante del calendario regional de la equitación.

Los resultados de la primera jornada en 1.20 quedaron de la siguiente manera:

1° Brasil Amarillo

2° Brasil Verde

3° Paraguay

4° Chile Rojo

5° Argentina Celeste

6° Ecuador

7° Argentina Blanco

8° Chile Azul.

Los demás componentes de la delegación paraguaya son: María Belén Giménez, Mónica Vargas, Agostina Sánchez, Mauricio Brizuela, Cecilia Burali, Flavia Canillas, Agustín Chamorro, Ainhara Amado y Thais Chamorro.