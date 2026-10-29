ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-03
Min
21º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Polideportivo
29 de octubre de 2026 - 08:38

Gran inicio de jinetes paraguayos en el Sudamericano de Santiago

Giovanna Santi, integrante del equipo paraguayo en la categoría Children 1.20 metros, quienes consiguieron una gran performance y se ubicaron en el tercer puesto en el primer día de competencia.
Giovanna Santi, integrante del equipo paraguayo en la categoría Children 1.20 metros, quienes consiguieron una gran performance y se ubicaron en el tercer puesto en el primer día de competencia.

Los jinetes y amazonas de la delegación paraguaya empezó su incursión en el FEI Jumping South American Championship “Santiago 2026″con buenos resultados. Las competencias prosiguen este viernes.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El Team Paraguayo de hipismo consiguió buen resultado en el arranque del Campeonato Sudamericano de Salto FEI “Santiago 2026″, quedando en el tercer lugar en la competencia que se realiza en Chile.

Lea más: Aprestos para el Sudamericano de Chile

El equipo paraguayo estuvo conformado por Juan Ignacio Pena, Giovanna Santi y Stephania Pena.

Giovanna Santi, Stephania y Juan Ignacio Pena, con buena faena en 1.20, ubicándose en tercer puesto en el primer dia de las justas sudamericanas.
Giovanna Santi, Stephania y Juan Ignacio Pena, con buena faena en 1.20, ubicándose en tercer puesto en el primer dia de las justas sudamericanas.

El team se posicionó en el tercer lugar del certamen regional en su categoría, Children con altura de obstáculos a 1.20 metros.

Brasil copó los dos primeros puestos, y los representantes del equipo guaraní consiguieron el muy meritorio tercer escalafón, ya superaron a jinetes de países de mucha tradición ecuestre, como los mismos anfitriones.

Atrás del team paraguayo se ubicaron los dos equipos de Chile, los dos de Argentina y uno de Ecuador.

El esfuerzo de los padres en la preparación de sus hijos amazonas y jinetes es muy loable, lo que se traduce en el talento de los atletas, y en los altos costos que demanda este deporte que conjuga el binomio conformado por ser humano y corcel.

Fue un gran y esperanzador arranque de la comitiva paraguaya, que sueña con dejar flamear la enseña en el podio de la competencia ecuestre mas importante del calendario regional de la equitación.

Los resultados de la primera jornada en 1.20 quedaron de la siguiente manera:

1° Brasil Amarillo

2° Brasil Verde

3° Paraguay

4° Chile Rojo

5° Argentina Celeste

6° Ecuador

7° Argentina Blanco

8° Chile Azul.

Los demás componentes de la delegación paraguaya son: María Belén Giménez, Mónica Vargas, Agostina Sánchez, Mauricio Brizuela, Cecilia Burali, Flavia Canillas, Agustín Chamorro, Ainhara Amado y Thais Chamorro.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en Ypacaraí
Ver más
02
Nacionales
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar
Ver más
03
Policiales
Alumno habría sido herido con arma de aire comprimido en ‘safari’ en colegio de Asunción
Ver más
04
Copa Paraguay
Recoleta elimina a Luqueño y se queda con el último boleto a semifinales
Ver más
05
Política
Expulsión de Zenaida Delgado: Maidana pide respetar el debido proceso
Ver más

Te puede interesar