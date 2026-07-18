Amazonas y jinetes se aprestan para el Sudamericano de Salto, en Chile

Una competitiva delegación, con atletas de muy buen nivel, tienen las marcas necesarias para las justas en el campeonato regional de equitación, que se realizará en el Santiago Paperchase Club de la capital trasandina, con la anfitriona Federación Ecuestre de Chile al frente de la organización.

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Los jinetes de la delegación guaraní consiguieron sus pasaportes tras las competencias del CSI - Ranking Asunción realizadas recientemente en el Club Hípico Paraguayo (CHP).

El certamen se celebrará desde el 25 de octubre al 1 de noviembre próximos.

La Legión Guaraní

La delegación paraguaya que competirá en Santiago de Chile, desde las categorías mas altas a las menores, se puede apreciar en el siguiente listado:

U25 - 1,45 metros: María Belén Giménez con Ranger Z;

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Pre-Júnior 1,30: Mónica María Vargas con Espartano;

Pre-Júnior 1,30: Juan Ignacio Pena con Llanura;

Pre-Júnior 1,30: Agostina Sánchez con Anchito Z;

Children 1,20: Juan Ignacio Pena con Marianita Sly y Llanura;

Children 1,20: Mauricio José Brizuela con Zeus B;

Children 1,20: Estefanía Pena con Alma;

Children 1,20: Giovanna Santi con Cataleya;

CSI 1,10: Cecilia Burali con Jumping For Joy;

CSI 1,10: Giovanna Santi con Arya Stark, Aborigen y Cataleya;

CSI 1,10: Flavia Canillas con Emirates;

CSI 1,10: Agustín Chamorro con León;

CSI 1,10: Ainhara Leticia Amado con Quinessa Omatikaya Verd;

CSI 1,10: Thais Isabella Chamorro con Cl Invicta.