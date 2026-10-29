Semifinales del Clausura de básquetbol Femenino se inician el martes

Félix Pérez Cardozo, las Queens, San José y Sol inician el camino por las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Nacional Femenina de baloncesto, este martes.

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Las Rojas de Villa Morra se enfrentarán a Sol de América, con localía favorable a Félix Pérez, mientras del otro lado de la llave lo harán Olimpia irá contra San José.

Los resultados de los cuartos. En los cuartos de final del certamen femenino, estos fueron los resultados:

Félix Pérez vs. Campoalto Ladies 2-0

FPC 107-22 Campoalto; Campoalto 38-77 FPC.

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Olimpia Queens vs. Deportivo Gorillas 2-0

Queens 103-24 Gorillas; Gorillas 30-132 Queens.

San José vs. Ciudad Nueva 2-0

Ciudad Nueva 50-80 San José; San José 86-32 Ciudad Nueva.

International Womens BC vs. Sol de América 0-2

Inter 54-75 Sol; Sol 70-53 Inter

Copa Comuneros

Los no clasificados a las semifinales jugarán la Copa Estadio Comuneros, que directamente arrancará en fase de semifinales, al mejor de tres partidos:

20:30 International Womens BC vs. Campoalto Ladies;

20:30 Ciudad Nueva vs. Deportivo Gorillas.