San Alfonzo recibe a Campoalto para el juego 2 final de la Copa Comuneros

San Alfonzo oficiará de local en la habitual casa de Campoalto en el segundo partido de la serie final por el título del Torneo Clausura de baloncesto de la Copa “Estadio Comuneros”. La naranjada irá al aire a las 20:30 de este jueves, en el Comando Logístico.

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En el juego 1, Campoalto se impuso con amplitud a los miguenses, por el score de 93-79, y nuevamente en la noche del jueves baja al parquet militar como favorito.

El arranque del partido está marcado para las 20:30, en el Logístico, donde se disputó el primer partido, y también se jugará el eventual tercer juego, de ganar San Alfonzo. Un potencial partido 3 está anunciado para el martes.

Si este jueves gana de nuevo Campoalto, levantará una vez mas la Copa Comuneros, tal como lo hizo en la temporada 2014.