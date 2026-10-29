ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
33º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-02
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
29º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Polideportivo
29 de octubre de 2026 - 10:10

Sudáfrica presenta la ciudad de Durban como sede para los Juegos Olímpicos de 2036 o 2040

Imagen sin descripción

Nairobi, 29 oct (EFE).- Sudáfrica presentará la ciudad costera de Durban (este), la tercera más grande del país, para albergar los Juegos Olímpicos de 2036 o 2040, informó este jueves la Confederación Deportiva y Comité Olímpico de Sudáfrica (SASCOC).

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En declaraciones a los periodistas en un acto en Johannesburgo, la presidenta en funciones de la SASCO, Lwandile Simelane, afirmó que ha llegado el momento de que África acoja sus primeros Juegos Olímpicos, y que Durban está preparada para asumir el desafío.

"Creo que eso es lo más emocionante para nosotros. Serían los primeros Juegos Olímpicos de verano en África", subrayó Simelane.

La SASCOC efectuará presentaciones ante la Comisión de Futuras Sedes del Comité Olímpico Internacional este noviembre, los análisis de viabilidad se espera que concluyan en marzo de 2027 y la selección definitiva de la sede tendrá lugar en 2029.

De esta manera, Sudáfrica se suma a un grupo de países que aspiran a acoger la más importante cita polideportiva del planeta, como Catar, India, Alemania o Turquía.

Simelane señaló que la SASCOC ha estado en contacto con otros países africanos para recabar apoyo a la candidatura de Sudáfrica, que cuenta con el respaldo del Gobierno sudafricano.

Durban ganó la candidatura para organizar los Juegos de la Commonwealth (Mancomunidad Británica de Naciones) de 2022, pero la Federación de los Juegos de Commonwealth le retiró los derechos en 2017 por el incumplimiento de obligaciones fundamentales.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en Ypacaraí
Ver más
02
Nacionales
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar
Ver más
03
Policiales
Alumno habría sido herido con arma de aire comprimido en ‘safari’ en colegio de Asunción
Ver más
04
Policiales
Accidente rumbo al Transchaco Rally: dos muertos tras choque de camioneta contra camión
Ver más
05
Política
Expulsión de Zenaida Delgado: Maidana pide respetar el debido proceso
Ver más

Te puede interesar