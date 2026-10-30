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Polideportivo
30 de octubre de 2026 - 12:05

España también reina en sub-15 al ganar el primer Mundial de la FIFA ante los checos (0-3)

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Redacción deportes, 30 oct (EFE).- El fútbol español sumó este viernes una nueva alegría con la conquista de la primera edición de la Copa Mundial FIFA y Festival sub-15, después de golear por 0-3 a la República Checa en la final de un novedoso torneo que contó con la participación de 189 países a lo largo de un semana.

Por EFE
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España, representada en el torneo por su selección sub-16, con jugadores nacidos en 2011, puso de relieve su poderío también en categorías inferiores en una competición que pretende consolidarse en el calendario de la FIFA para promocionar el fútbol base.

Ante la mirada del presidente del organismo mundial del fútbol, Gianni Infantino, la final disputada en el Baku Crystal Hall de la capital de Azerbaiyán comenzó con dominio alterno entre ambos equipos.

Los checos estuvieron a punto de adelantarse por medio de Kyklhorn, pero lo impidió el portero Danel Castro, del Betis, sobresaliente durante todo el partido, dividido en dos partes de veinte minutos.

En el minuto 13, el combinado dirigido por David Gordo se adelantó tras un córner botado por Tiago Polo. Castellanos le devolvió la pelota y el extremo, también bético, enganchó una rosca con la derecha que se coló por la escuadra de la portería checa.

Mosquera pudo ampliar la ventaja antes del descanso con un cabezazo a la salida del córner, pero el balón se fue lamiendo el palo.

En la segunda parte, los de Gordo, también seleccionador sub-21, salieron decididos a por la victoria.

A los tres minutos, el madridista Mikel lanzó un zurdazo que rechazó Jerabek y el rechace lo recogió el Bruno Fernández, otra perla del Betis, para poner el 0-2.

Para evitar sorpresas, el cuadro hispano amplió aún más su ventaja en el minuto 31 con un tanto a bocajarro del madridista Bielsa tras un pase preciso desde la banda izquierda del barcelonista Lucas Bernal.

La selección española termina el torneo invicta, con nueve victorias y un empate ante Gales, decidido en los penaltis a favor de lo de Gordo, como prueba de la solidez demostrada desde su primer encuentro, disputado el pasado día 24, cuando se inauguró la competición.

La Copa Mundial y Festival sub-15 se ha desarrollado con un formato novedoso, con equipos de ocho jugadores, dos partes de veinte minutos y un campo de dimensión más reducida (68 metros de largo por 47 de ancho).

La pretensión de la FIFA es que la segunda edición del torneo sea con equipos femeninos en 2027.

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